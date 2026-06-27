DÉCLARATION DE L’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE (APR)

L’Alliance Pour la République (APR) exprime sa profonde préoccupation face à la proposition de révision constitutionnelle actuellement examinée dans une procédure d’urgence par l’Assemblée nationale.

Cette réforme, qui ne répond à aucune urgence nationale, intervient au moment où les Sénégalais subissent une dégradation sans précédent de leurs conditions de vie, marquée par la vie chère, le chômage, les difficultés des entreprises et une crise économique et sociale persistante.

Au lieu d’apporter des réponses pertinentes aux préoccupations quotidiennes des populations, la majorité parlementaire engage le pays dans un rafistolage constitutionnel dont la seule finalité semble être de régler des équilibres politiques internes au sommet de l’État.

L’APR dénonce cette réforme qui constitue un recul démocratique inadmissible pour notre pays.

En effet, sous couvert de modernisation institutionnelle, elle affaiblit des acquis majeurs de notre démocratie, notamment par la suppression du statut constitutionnel de l’opposition, l’instauration d’un Exécutif confus et potentiellement conflictuel, ainsi que l’émergence d’un parlementarisme débridé qui rompt l’équilibre des institutions.

Plus grave encore, elle organise un affaissement des prérogatives du Président de la République, sans définir clairement un nouvel équilibre des pouvoirs, créant ainsi les conditions de crises institutionnelles futures.

Dans le même temps, elle demeure étrangement silencieuse sur les véritables attentes des Sénégalais en matière d’indépendance de la justice et de garanties effectives de l’État de droit.

Au demeurant, l’APR estime qu’une révision aussi profonde de la Constitution et qui dénature manifestement le régime présidentialiste, facteur de paix et de stabilité, ne saurait être adoptée par la seule majorité parlementaire.

La Constitution est le pacte fondamental de la Nation ; elle appartient au peuple sénégalais et non à une majorité politique, quelle qu’elle soit.

Dès lors, toute réforme d’ampleur doit impérativement être soumise au peuple, seul détenteur de la souveraineté nationale, permettant ainsi à chaque citoyen de pouvoir librement se prononcer sur l’avenir de ses institutions.

En conséquence, l’Alliance Pour la République exige le retrait immédiat du texte.

Elle appelle, à cet effet, l’ensemble des forces vives de la Nation à se mobiliser pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et rappeler que les priorités du Sénégal résident dans la relance économique, la protection du pouvoir d’achat, la création d’emplois, l’instauration d’une justice véritablement indépendante et le renforcement de l’État de droit, et non dans une révision constitutionnelle inspirée par des querelles de leadership ou de contingences conjoncturelles entre le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale.