Le gouvernement procédera ce mercredi à Dakar à la signature d'un mémorandum d'entente avec des commerçants partenaires afin de renforcer la commercialisation du riz produit localement. La cérémonie est prévue au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, en présence de représentants de la Primature ainsi que des ministères des Finances, de l'Agriculture et du Commerce.

Selon le ministère, l'accord fixera les engagements des commerçants concernant les quantités de riz local qu'ils achèteront. Il prévoit également un prix de vente de 280 FCFA le kilogramme, ainsi qu'une subvention de 50 FCFA par kilogramme destinée aux riziers. Le document précisera aussi les modalités de distribution du riz local sur l'ensemble du territoire.

Le ministère indique que plusieurs commerçants et opérateurs économiques ont déjà manifesté leur intérêt pour cette initiative, qui vise à améliorer la présence du riz local dans les circuits de commercialisation.

Cette mesure intervient alors que les producteurs rencontrent des difficultés pour écouler leur production, dans un contexte de forte concurrence du riz importé et de contraintes liées aux coûts de production et à la commercialisation.

À travers ce partenariat, les autorités réaffirment leur volonté de soutenir la filière rizicole, considérée comme un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire et la politique de substitution aux importations.

Le ministère annonce enfin qu'une tournée de suivi et des Comités régionaux de développement consacrés à l'écoulement du riz local seront organisés avant la fin du mois de juillet, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, afin de faire le point sur la mise en œuvre des engagements.