Un violent incendie s'est déclaré ce mercredi aux environs de 10 heures à la foire installée dans le quartier Hercent, situé dans la commune de Thiès Est. Le sinistre a semé la panique parmi les exposants et les nombreux visiteurs présents sur les lieux. Selon une source sur place, le feu serait parti d'un espace de vente de téléphones. En moins d'une minute, les flammes se sont propagées avec une rapidité impressionnante, ravageant une partie importante de la foire et détruisant plusieurs cantines et marchandises. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l'incendie et empêcher sa propagation au reste du site. Grâce à leur intervention, le feu a pu être circonscrit après plusieurs minutes d'efforts. À ce stade, le montant des dégâts matériels n'a pas encore été évalué. Aucune information officielle n'a également été communiquée sur d'éventuelles victimes ou les causes exactes de l'incendie. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer l'origine précise du sinistre, tandis que les commerçants sinistrés constatent avec désolation l'ampleur des pertes subies.
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Thiès : Un violent incendie ravage une partie de la foire d'Hercent
Rédigé le Mercredi 8 Juillet 2026 à 14:13 | Lu 103 fois Rédigé par Hanne Abou
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