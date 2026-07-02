L’Office du Baccalauréat a annoncé que les épreuves orales du second groupe du Baccalauréat général, session 2026, se tiendront à partir du jeudi 9 juillet dans les différents centres d’examen du pays.

Dans son communiqué, l’institution invite les candidats admissibles à se présenter dans leur centre d’examen aux dates et horaires qui leur seront communiqués. Ils devront être munis de leur convocation ainsi que d’une pièce d’identité en cours de validité.

L’Office appelle également les candidats à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer le bon déroulement des épreuves et leur adresse ses encouragements pour cette dernière étape vers l’obtention du baccalauréat.

Ces épreuves du second groupe permettent aux candidats admissibles d’améliorer leurs résultats et d’obtenir leur diplôme à l’issue des oraux.