Assemblée générale de la Chambre de commerce de Thiès : les acteurs saluent une rencontre placée sous le signe de la transparence

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Thiès a tenu son assemblée générale en présence de plusieurs autorités administratives, représentants du ministère du Commerce, élus consulaires et acteurs économiques de la région.

Présidant les travaux au nom du gouverneur de la région, empêché, le chef de service régional du commerce a d’abord tenu à remercier l’ensemble des participants, notamment la Direction du commerce intérieur, chargée du suivi des chambres consulaires, ainsi que les représentants du ministre du Commerce.

Selon lui, le déroulement des travaux a été marqué par un esprit de sérénité, de transparence et de participation. Il a particulièrement salué l’ouverture du président de la Chambre de commerce ainsi que l’engagement des membres qui ont participé activement à la réussite de cette assemblée générale.

Au cours de la rencontre, le bilan de l’exercice précédent a été présenté. Un bilan qui, selon les autorités présentes, traduit le dynamisme de la Chambre de commerce de Thiès dans plusieurs domaines, notamment la formation, l’encadrement, l’accompagnement des opérateurs économiques et la contribution au développement du tissu économique et social régional.

Le représentant de l’autorité administrative a également rappelé que l’État, à travers le ministère du Commerce et les services déconcentrés, reste engagé à accompagner les chambres consulaires dans leur mission de promotion, d’encadrement et de soutien aux acteurs économiques.

Dans cette perspective, la Chambre de commerce de Thiès est appelée à jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, notamment dans la transformation systémique de l’économie, la valorisation des potentialités locales, l’autosuffisance alimentaire des territoires, le développement du secteur privé et la création d’emplois.

Thiès, souvent présentée comme la deuxième ville économique du Sénégal, dispose d’atouts importants. C’est pourquoi les autorités estiment que la Chambre de commerce doit continuer à renforcer son rôle de moteur économique, en accompagnant les entreprises, les commerçants, les industriels, les agriculteurs et les porteurs de projets.

De son côté, le président de la Chambre de commerce a remercié les élus consulaires, le gouverneur de la région, le ministère du Commerce, le ministère de l’Intérieur, les autorités administratives et l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la bonne tenue de cette assemblée générale.

Il a aussi salué l’esprit d’unité et de responsabilité qui a prévalu tout au long des travaux, invitant les membres à rester mobilisés pour consolider les acquis et poursuivre les réalisations au service du développement économique de la région de Thiès.

Cette assemblée générale marque ainsi une étape importante pour la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Thiès, appelée à renforcer davantage son action auprès des acteurs économiques et à contribuer pleinement à la croissance régionale.