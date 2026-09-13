Soirée « Trap » à Mermoz : neuf suspects dans le viseur des enquêteurs

Selon les éléments rapportés dans cette affaire, sept suspects ont d’abord été interpellés au cours de la soirée, avant d’être placés en garde à vue au commissariat spécial du Tourisme. Ils sont notamment soupçonnés d’association de malfaiteurs, de détention de substances psychotropes à des fins de trafic, de trafic illicite de médicaments et de complicité d’interruption de grossesse.





Les investigations se sont poursuivies après ces premières arrestations. Elles ont permis aux enquêteurs de procéder à deux nouvelles interpellations, portant à neuf le nombre total de personnes arrêtées dans le cadre du dossier.





Une importante quantité de médicaments saisie

Les perquisitions effectuées au cours de l’enquête ont permis de mettre la main sur plusieurs produits. Les enquêteurs ont notamment saisi 342 boîtes de comprimés Misodia, 19 boîtes d’Alprazolam, 30 boîtes de Diazépam, six caisses de lubrifiant, 20 boîtes de Tramadol périmés et 220 paquets de comprimés Detox.





Ces saisies pourraient permettre aux enquêteurs de mieux déterminer l’origine des produits ainsi que leur destination.



L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte du réseau présumé et d’établir le rôle de chacun des mis en cause. Les personnes interpellées restent présumées innocentes jusqu’à une éventuelle décision de justice.

