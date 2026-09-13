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Sangharé Coly : le mystère autour de la mort d’une jeune mariée


Rédigé le Lundi 14 Septembre 2026 à 14:11 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame familial secoue le village de Sangharé Coly, dans la commune de Saré Coly Sallé, département de Vélingara. Une jeune femme mariée, identifiée comme Fatoumata Baldé, a été retrouvée sans vie dans sa chambre conjugale.


Sangharé Coly : le mystère autour de la mort d’une jeune mariée

Les faits se sont produits dans la nuit au sein de la maison familiale. Selon les premiers éléments rapportés, c’est la fille de la défunte qui aurait donné l’alerte après avoir constaté que sa mère se trouvait au sol, à proximité du lit.
 

Du sang aurait été constaté au niveau de sa nuque, présentant une blessure. À ce stade, les circonstances exactes de son décès restent à déterminer. Plusieurs hypothèses seraient envisagées, notamment une éventuelle chute du lit ou l’intervention d’un tiers.
 

Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premiers constats. Les sapeurs-pompiers ont ensuite procédé à l’évacuation du corps vers la morgue.
 

Dans le cadre de l’enquête, le mari de la défunte, sa coépouse ainsi qu’un autre jeune homme présent dans la maison ont été interpellés et placés en garde à vue.
 
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Fatoumata Baldé.



Lat Soukabé Fall

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