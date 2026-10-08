Scène de maltraitance présumée à Malika : une adolescente attachée avec trois cadenas

Une situation familiale particulièrement préoccupante a été portée à la connaissance des gendarmes de Keur Massar. Au cœur de cette affaire, une adolescente de 15 ans qui affirme avoir vécu pendant près de deux ans dans un environnement marqué par des violences, des insultes et des restrictions de liberté au domicile familial, à Malika.



Selon les informations rapportées dans le cadre de cette affaire, la jeune fille, identifiée sous les initiales A. D. Diallo, aurait régulièrement été prise à partie par son père, un commerçant âgé de 40 ans. Ce dernier lui reprochait notamment ses fréquentations et ses sorties avec ses amies. Des désaccords qui auraient progressivement donné lieu à des actes de violence et à des mesures de contrainte particulièrement graves.





Une adolescente privée de liberté

Une fuite décisive vers la gendarmerie

Le père reconnaît avoir utilisé une chaîne et des cadenas

Le dossier transmis au parquet de Pikine-Guédiawaye

D’après les déclarations de la mineure aux enquêteurs, les violences présumées ne se limitaient pas à des injures et à des coups. Elle affirme également avoir été attachée aux mains et aux pieds avec une corde, puis enfermée dans la salle de bains pendant plusieurs jours.La jeune fille aurait tenté à plusieurs reprises de quitter le domicile familial pour échapper à cette situation. Mais ses tentatives de fuite se seraient soldées par des retours forcés à la maison. Après avoir trouvé refuge à Bène Barack, où elle aurait passé plusieurs jours dans la rue, elle aurait de nouveau été ramenée au domicile familial.La situation aurait alors pris une tournure encore plus inquiétante. Selon les éléments rapportés, son père lui aurait attaché le pied à l’aide d’une chaîne équipée de trois cadenas avant de l’enfermer de nouveau. Une mesure de contrainte qui aurait empêché l’adolescente de se déplacer librement.C’est en profitant d’une absence momentanée de son père que la jeune fille serait finalement parvenue à s’échapper. Craignant de subir de nouvelles violences, elle s’est réfugiée chez une dame à qui elle a demandé de l’accompagner à la gendarmerie.À son arrivée à la Brigade de recherches de Keur Massar, l’adolescente était en larmes et avait des difficultés à raconter ce qu’elle disait avoir subi. Les gendarmes auraient constaté la présence d’une chaîne munie de trois cadenas autour de son pied droit. Des marques, des cicatrices et d’anciennes blessures auraient également été relevées sur différentes parties de son corps.Face à la gravité des faits dénoncés, une prise en charge médicale a été engagée. Un examen réalisé à la suite d’une réquisition adressée au médecin-chef du district sanitaire de Keur Massar a donné lieu à un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail de sept jours, selon les informations publiées sur l’affaire.Les services de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Keur Massar ont également été informés afin de contribuer à la protection de la mineure.Les investigations menées par les gendarmes ont conduit à l’interpellation du père au domicile familial, le 4 octobre 2026.Entendu par les enquêteurs, le mis en cause aurait reconnu avoir attaché sa fille avec une chaîne et des cadenas. Pour justifier son comportement, il aurait invoqué les fugues répétées de l’adolescente et les fréquentations qu’il considérait comme mauvaises.Il aurait également reconnu lui avoir porté des coups alors qu’elle tentait de s’échapper par une fenêtre. Le père aurait toutefois soutenu que l’utilisation d’une chaîne et de cadenas constituait une première dans ses méthodes pour retenir sa fille.Ces déclarations, rapportées dans le cadre de l’enquête, devront être appréciées par les autorités judiciaires compétentes. Les explications avancées par le mis en cause ne sauraient, à elles seules, établir les circonstances exactes de l’ensemble des faits dénoncés.À l’issue de l’enquête, le père a été déféré, le mercredi 7 octobre 2026, devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.Cette affaire soulève de sérieuses questions sur la protection des enfants contre les violences au sein du cercle familial. Elle rappelle également l’importance du signalement lorsque des mineurs sont confrontés à des situations de maltraitance ou de privation de liberté.Au-delà de la procédure judiciaire engagée, la priorité demeure la sécurité de l’adolescente, son accompagnement psychologique et social ainsi que les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle exposition aux violences.Le déferrement du père marque une nouvelle étape dans la procédure. Il ne constitue toutefois pas une condamnation : la responsabilité pénale du mis en cause devra être établie par la justice.