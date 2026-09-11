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Sans domicile et père de famille, cet homme cherche de l’aide pour achever sa maison


Rédigé le Samedi 12 Septembre 2026 à 23:09 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


C’est une histoire qui interpelle et qui mérite l’attention. Cet homme, père de nombreux enfants, traverse aujourd’hui une situation particulièrement difficile. Sans véritable toit où vivre avec sa famille, il lance un appel à la solidarité pour pouvoir achever la construction de sa maison.


Selon son témoignage, il a entrepris de construire ce logement dans l’espoir d’offrir à ses enfants un cadre de vie plus stable et plus digne. Mais faute de moyens financiers, les travaux sont aujourd’hui à l’arrêt.
 

Malgré les difficultés, le père de famille ne baisse pas les bras. Il souhaite simplement pouvoir terminer ce chantier et disposer enfin d’un toit pour lui et ses enfants.
 

Son témoignage met également en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées certaines familles nombreuses, qui peinent à faire face aux dépenses quotidiennes tout en essayant de construire un avenir meilleur pour leurs enfants.
 

Aujourd’hui, son appel s’adresse aux personnes de bonne volonté, aux associations, aux autorités locales et à tous ceux qui pourraient lui apporter un soutien, que ce soit en matériaux de construction, en main-d’œuvre ou par une aide financière.
 

À travers cette démarche, cet homme ne demande pas le luxe. Il espère simplement pouvoir achever sa maison et offrir à ses nombreux enfants un endroit où vivre en sécurité et dans la dignité.
 
Un appel à la solidarité qui, il l’espère, trouvera un écho auprès des bonnes volontés.



Lat Soukabé Fall

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