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Gare routière de Thiès : un coxeur condamné à 8 mois ferme


Rédigé le Samedi 12 Septembre 2026 à 21:01 | Lu 67 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un coxeur exerçant dans une gare routière de Thiès a été condamné à huit mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur son camarade. La victime, blessée à l’œil après avoir reçu un coup de pierre, s’est vu prescrire 40 jours d’incapacité temporaire de travail.


Gare routière de Thiès : un coxeur condamné à 8 mois ferme
Les faits remontent à une altercation entre deux coxeurs dans une gare routière de Thiès. À l’origine du différend, un désaccord survenu alors que A. Ndiaye s’apprêtait à accomplir sa prière.
Selon les éléments rapportés lors de l’audience, B. Sène aurait demandé à son camarade de ne pas prononcer « Allahu Akbar » sur les lieux, avant de lui adresser des menaces. A. Ndiaye aurait malgré tout commencé sa prière.
 
C’est à ce moment que B. Sène lui aurait porté un coup de pierre au niveau de l’œil. Blessé, A. Ndiaye a été évacué vers une structure sanitaire. Les blessures constatées ont entraîné une incapacité temporaire de travail de 40 jours.
 
Le prévenu finit par reconnaître les faits
Appelé à comparaître devant le tribunal pour coups et blessures volontaires, B. Sène avait dans un premier temps contesté les faits. Il a finalement reconnu sa responsabilité au cours de l'audience, après les éléments versés au dossier et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête.
 
Le dossier évoquait également une consommation régulière de chanvre indien et des témoignages de riverains faisant état d’un comportement violent du prévenu. Ces éléments ont été rapportés dans les comptes rendus de l’audience.
 
Le ministère public avait requis six mois de prison ferme. Le tribunal a finalement retenu une peine plus lourde et condamné B. Sène à huit mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires.
 
L’affaire relance également la question de la gestion des conflits et des comportements violents dans certains espaces publics très fréquentés de Thiès.


Lat Soukabé Fall

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