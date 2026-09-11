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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Gare routière de Thiès : un coxeur condamné à 8 mois ferme
Un coxeur exerçant dans une gare routière de Thiès a été condamné à huit mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur son camarade. La victime, blessée à l’œil après avoir reçu un coup de pierre, s’est vu prescrire 40 jours d’incapacité temporaire de travail.
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Samedi 12 Septembre 2026 - 23:09 Sans domicile et père de famille, cet homme cherche de l’aide pour achever sa maison
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Samedi 12 Septembre 2026 - 18:31 Grand-Médine : une élève de 19 ans au cœur d’une affaire de viols présumés
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