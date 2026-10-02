RUE FÉLIX-ÉBOUÉ : UNE BAGARRE ENTRE COÉPOUSES TOURNE AU DRAME

Une dispute autour de simples ustensiles de cuisine aurait été à l’origine d’un drame familial.





Les faits se sont déroulés à la rue Félix-Éboué. Selon les informations rapportées, N. K., âgée de 53 ans, avait laissé des ustensiles devant la porte de sa chambre.





En passant à proximité, Ndèye Fatou Ndour, âgée de 45 ans, aurait bousculé les ustensiles, qui se seraient retrouvés éparpillés.



Ce geste aurait été perçu comme une provocation par sa coépouse. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux femmes avant de dégénérer en bagarre.





Après l’altercation, Ndèye Fatou Ndour a été prise d’un malaise vers 17 heures.





Elle a d’abord été évacuée à l’infirmerie de la caserne Malick Sy. Face à la gravité de son état, elle a ensuite été transférée à l’hôpital Principal de Dakar.





La victime y est décédée vers 23 heures.





Interpellée après le drame, la coépouse aurait contesté avoir utilisé une arme contre la victime.



Elle a été placée en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête a été ouverte sous l’autorité du procureur de la République afin de déterminer les circonstances exactes ayant conduit au décès.

