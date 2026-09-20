Querelles entre Babacar Diop et Ousmane Diagne : Me Habib Vitin réoriente le débat vers la transparence et la reddition des comptes

Depuis quelques jours, la scène politique thiessoise est marquée par une série de sorties et de prises de position entre le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, et le maire de la commune de Thiès-Est, Ousmane Diagne. Les deux responsables municipaux se livrent à des échanges publics autour de la gestion des affaires locales, notamment concernant les interventions de la mairie de ville dans le périmètre communal de Thiès-Est. Dans ses différentes interpellations, Ousmane Diagne reproche notamment à Babacar Diop d'engager des travaux dans sa commune sans, selon lui, lui rendre compte de manière appropriée. Le maire de Thiès-Est a également évoqué un montant de 2 milliards 500 millions de francs CFA destiné à la ville de Thiès, soulevant ainsi des interrogations sur la gestion et la destination des ressources financières mobilisées. Cette situation a progressivement installé un climat de confrontation entre les deux édiles, avec des déclarations qui alimentent le débat politique local. Me Habib Vitin appelle à dépasser la guerre de communication Face à cette succession de déclarations, le président du mouvement Thiès D’abord, Me Habib Vitin, entend déplacer le débat vers une question qu'il juge essentielle : la gestion transparente des ressources publiques. Plutôt que de laisser les échanges se limiter à une confrontation entre les deux maires, le responsable politique pose une interrogation centrale à l'endroit des autorités municipales : « Rendez compte aux Thiessois d'où est-ce que vous avez mis l'argent de vos budgets. » À travers cette interpellation, Me Habib Vitin invite les responsables concernés à apporter des éclaircissements sur l'utilisation des budgets municipaux et sur les réalisations effectivement accomplies au bénéfice des populations. Pour le président de Thiès D’abord, l'enjeu ne devrait pas se limiter aux rivalités entre responsables locaux, mais porter avant tout sur les résultats de la gestion municipale et sur la manière dont les ressources publiques sont utilisées. Cette démarche replace ainsi la question de la reddition des comptes au centre des préoccupations des citoyens, qui attendent des réponses concrètes sur les investissements réalisés dans leurs quartiers. L'électrification des quartiers au cœur des interrogations L'un des principaux points soulevés par Me Habib Vitin concerne la campagne d'électrification lancée par le maire de la ville, Babacar Diop. Selon les chiffres avancés par le président du mouvement Thiès D’abord, une enveloppe globale de 1 milliard 118 millions de francs CFA aurait été consacrée à cette initiative sur la période allant de 2022 à 2026. À partir de ce montant, Me Habib Vitin estime que les ressources mobilisées auraient pu permettre, selon son analyse, de couvrir l'ensemble des quartiers de Thiès, sans exception, avec au moins 406 lampes par quartier. Cette estimation soulève des interrogations sur l'ampleur des investissements réalisés, le nombre de quartiers effectivement concernés et la répartition des équipements d'éclairage public sur le territoire communal. Le responsable politique veut ainsi savoir si les réalisations annoncées correspondent aux moyens financiers évoqués et si toutes les zones de la ville ont bénéficié de cette campagne. « D'où est passé tout cet argent destiné à l'électrification ? » : telle est, en substance, la question que Me Habib Vitin adresse aux autorités municipales. Il s'agit, à travers cette interpellation, de demander des explications sur les dépenses engagées, les équipements installés et les résultats obtenus sur le terrain. Des éclaircissements attendus sur les budgets municipaux Au-delà de la question de l'électrification, la sortie de Me Habib Vitin pose plus largement la problématique de la transparence dans la gestion des finances locales. Les montants évoqués dans les échanges entre les responsables municipaux soulèvent plusieurs questions auxquelles les Thiessois pourraient légitimement attendre des réponses documentées : * Quelle est la destination exacte des ressources budgétaires évoquées ? * Quels travaux ont été effectivement réalisés et dans quels quartiers ? * Quels montants ont été engagés pour les différents projets ? * Quels résultats concrets les populations peuvent-elles constater sur le terrain ? Autant d'interrogations qui nécessitent des éléments vérifiables, notamment les documents budgétaires, les dépenses exécutées et les bilans des réalisations. Il convient toutefois de distinguer les montants et estimations avancés dans le débat politique des dépenses effectivement exécutées, qui doivent être établies à partir des documents financiers correspondants. La transparence comme enjeu du débat politique à Thiès En intervenant dans cette polémique, Me Habib Vitin cherche à faire de la gestion des ressources publiques le principal sujet de discussion entre les responsables municipaux. Son interpellation intervient dans un contexte où les relations entre la mairie de ville et les communes constituent un enjeu important pour la réalisation des projets de développement local. Pour les populations, les questions relatives à l'éclairage public, aux infrastructures et à l'aménagement des quartiers restent des préoccupations quotidiennes. Elles nécessitent des investissements dont l'utilisation et les résultats doivent pouvoir être expliqués. En mettant l'accent sur la reddition des comptes, le président du mouvement Thiès D’abord invite ainsi les deux maires à apporter des réponses précises aux préoccupations des citoyens. Un débat qui attend des réponses chiffrées Au final, derrière les échanges entre Babacar Diop et Ousmane Diagne, Me Habib Vitin pose la question de la responsabilité des gestionnaires publics devant les populations. Son interpellation autour des budgets municipaux et de l'enveloppe annoncée pour l'électrification appelle à un débat fondé sur des chiffres précis, des documents accessibles et un bilan détaillé des réalisations. Reste désormais à savoir quelles explications les autorités municipales apporteront sur les montants évoqués, les travaux engagés et la couverture réelle des quartiers en éclairage public. Pour le président de Thiès D’abord, l'essentiel est clair : au-delà des querelles et des déclarations publiques, les Thiessois doivent pouvoir comprendre comment l'argent destiné au développement de leur ville a été utilisé. Thiès Info