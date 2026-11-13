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JOJ Dakar 2026 : le CIO distingue Ahmadou Al Aminou Lô et Mamadou Diagna Ndiaye


Rédigé le Vendredi 13 Novembre 2026 à 19:03 | Lu 65 fois Rédigé par Seyelatyr


L’Ordre olympique en or a été remis aux deux responsables vendredi 13 novembre. D’autres acteurs de l’organisation et les villes hôtes ont aussi été distingués.


Photo d’archives : Kirsty Coventry à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial. Il ne s’agit pas de la cérémonie du 13 novembre.
Photo d’archives : Kirsty Coventry à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial. Il ne s’agit pas de la cérémonie du 13 novembre.

Le Comité international olympique a remis l’Ordre olympique en or au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô et au président du comité d’organisation de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, vendredi 13 novembre.

Kirsty Coventry, présidente du CIO, a remis ces distinctions lors d’une cérémonie consacrée à la contribution des autorités et des organisateurs aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Les organisateurs et les villes hôtes distingués

Djirèye Clotilde Coly, Déthié Fall et Ibrahima Wade figurent parmi les récipiendaires de l’Ordre olympique en argent. Les maires de Dakar, Diamniadio et Saly ont également reçu chacun un olivier symbolisant les origines du Mouvement olympique.

Annonce officielle du CIO, 13 novembre 2026.

La photo d’archives montre Kirsty Coventry à Saly Beach West le 9 novembre 2026, lors d’une interview au beach handball. Elle ne représente pas la remise des distinctions. Crédit : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial.



Seyelatyr

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