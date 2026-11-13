JOJ Dakar 2026 : le CIO distingue Ahmadou Al Aminou Lô et Mamadou Diagna Ndiaye

Le Comité international olympique a remis l’Ordre olympique en or au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô et au président du comité d’organisation de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, vendredi 13 novembre.

Kirsty Coventry, présidente du CIO, a remis ces distinctions lors d’une cérémonie consacrée à la contribution des autorités et des organisateurs aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Les organisateurs et les villes hôtes distingués

Djirèye Clotilde Coly, Déthié Fall et Ibrahima Wade figurent parmi les récipiendaires de l’Ordre olympique en argent. Les maires de Dakar, Diamniadio et Saly ont également reçu chacun un olivier symbolisant les origines du Mouvement olympique.

Annonce officielle du CIO, 13 novembre 2026.

La photo d’archives montre Kirsty Coventry à Saly Beach West le 9 novembre 2026, lors d’une interview au beach handball. Elle ne représente pas la remise des distinctions. Crédit : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial.