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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Pour une bouteille de diluant, la dispute dégénère et finit au commissariat
Une banale dispute autour d’une bouteille de diluant a dégénéré au marché central de Mbacké. Un homme aurait utilisé un tesson de bouteille et tenté de porter un coup à la hauteur du cou de son adversaire. La police a procédé à son interpellation.
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Mardi 29 Septembre 2026 - 11:13 Tribunal de Thiès : deux mois ferme pour des aubergines
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Mercredi 23 Septembre 2026 - 16:58 Diourbel : la scène incroyable après le verdict
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