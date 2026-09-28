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Pour une bouteille de diluant, la dispute dégénère et finit au commissariat


Rédigé le Mercredi 30 Septembre 2026 à 15:47 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une banale dispute autour d’une bouteille de diluant a dégénéré au marché central de Mbacké. Un homme aurait utilisé un tesson de bouteille et tenté de porter un coup à la hauteur du cou de son adversaire. La police a procédé à son interpellation.


Pour une bouteille de diluant, la dispute dégénère et finit au commissariat
Les faits se sont déroulés au marché central de Mbacké.
À l’origine de la dispute se trouve une bouteille de diluant que M. Mbaye aurait confiée à B. D. Ndiaye.
La restitution du produit aurait été à l’origine d’une première tension entre les deux hommes.
 
Le désaccord aurait rapidement évolué vers une dispute verbale, marquée par des insultes.
La situation aurait ensuite dégénéré en affrontement physique.
 
Des personnes présentes sur les lieux seraient intervenues pour séparer les deux protagonistes.
Mais la séparation n’aurait été que temporaire.
Après cette première confrontation, M. Mbaye, qui aurait été blessé, aurait repris l’affrontement.
 
Il se serait emparé d’un tesson de bouteille.
 
Selon les éléments rapportés dans le dossier, il aurait alors tenté de porter un coup à son adversaire au niveau du cou.
 
B. D. Ndiaye aurait réussi à esquiver le geste.
Il aurait néanmoins été blessé à la tête.
 
Des personnes présentes sur le marché seraient une nouvelle fois intervenues pour maîtriser l’agresseur présumé.
 
La police a ensuite été alertée.
M. Mbaye a été interpellé puis conduit au commissariat.
 
Les enquêteurs doivent notamment déterminer les circonstances exactes de l’affrontement, l’origine des blessures et les responsabilités de chacun dans la succession des événements.
 
Le prévenu devait être présenté au procureur près le tribunal d’instance de Mbacké.
 
L’affaire illustre une nouvelle fois la rapidité avec laquelle un simple différend matériel peut dégénérer lorsqu’une altercation physique s’accompagne de l’utilisation d’un objet dangereux.


Lat Soukabé Fall

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