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Portières ouvertes : un passager chute d’un Tata et meurt


Rédigé le Samedi 26 Septembre 2026 à 15:46 | Lu 128 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un accident mortel s’est produit le 22 septembre 2026, vers 20 heures, sur la piste latéritique reliant Niague à Socabeg. Un jeune passager de 22 ans a perdu la vie après être tombé d’un bus Tata de la ligne 81, qui circulait avec les portières ouvertes.


Portières ouvertes : un passager chute d’un Tata et meurt

Au cours du trajet, le jeune homme a chuté alors que le véhicule était encore en mouvement. Dans sa chute, sa tête s’est retrouvée sous le bus, entre les roues avant et arrière droites. Les roues arrière du véhicule lui ont ensuite roulé sur la tête, provoquant son décès sur place.
 

Alertés, les éléments de la brigade de proximité de Tivaouane-Peulh se sont rendus sur les lieux et ont procédé aux premières constatations, après avoir informé les sapeurs-pompiers de Keur Massar.
 

Le corps sans vie a été évacué par les secours vers la morgue de l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye, en présence des enquêteurs.
 

L’enquête s’est rapidement orientée vers les conditions de circulation du bus. Les premiers éléments recueillis font état d’une circulation de nuit avec les portières ouvertes, une situation susceptible d’avoir favorisé la chute du passager.
 

Le chauffeur du bus, T. DIAGNE, âgé de 36 ans et domicilié à Tivaouane-Peulh, a été placé en garde à vue le même soir, aux environs de 21 heures. Il était visé pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui et d’homicide involontaire.
 

Selon les éléments de la procédure, le conducteur aurait poursuivi sa route alors qu’un passager venait de tomber du véhicule. Le bus aurait alors percuté mortellement la victime.
 

À l’issue de l’enquête, le chauffeur a été présenté au procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque. Il a finalement été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.
 
Cette affaire relance une nouvelle fois les interrogations sur le respect des règles de sécurité dans le transport collectif, notamment concernant la fermeture des portières pendant la circulation.



Lat Soukabé Fall

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