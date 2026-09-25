Dakar : comment une rencontre en ligne aurait tourné au piège

Selon nos sources, Ibrahima N., alias « Madré », âgé de 26 ans, et le Belge Jean Jacques M., 68 ans, sont notamment poursuivis pour des faits qualifiés par le parquet d’« actes contre-nature ». Trois autres prévenus, Ndiémé S., Fatoumata Bintou K. et Abdoulaye B., comparaissent pour des faits de complicité.





Une rencontre organisée sur internet

L’affaire aurait commencé sur le site de rencontres « Gay Romeo ». Jean Jacques M., ressortissant belge, aurait échangé pendant plusieurs semaines avec Ibrahima N., pensant nouer une relation sentimentale.





Après plusieurs discussions sur WhatsApp, le Belge arrive à Dakar le 28 mars 2025. Il aurait été accueilli par Ibrahima N. et aurait passé une première nuit avec lui avant de se rendre à Saly avec plusieurs personnes présentées comme des membres du groupe.





Quelques jours plus tard, le 3 avril, Ibrahima N. aurait convaincu le Belge de revenir à Dakar. Celui-ci se serait alors retrouvé sur l’île de Ngor, où, selon les éléments de l’enquête rapportés par le quotidien, il aurait été retenu contre son gré et dépouillé de certains de ses effets personnels.





Une demande de 7 000 euros

Toujours selon les faits exposés à l’audience, les présumés ravisseurs auraient ensuite contraint le ressortissant belge à demander de l’argent à son frère installé en Belgique.





La somme exigée aurait été de 7 000 euros, soit environ 4,6 millions de francs CFA. Le frère de la victime présumée aurait finalement transféré 5 000 euros, représentant plus de 3 millions de francs CFA, par l’intermédiaire de Western Union.





L’opération aurait toutefois permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à certains membres présumés du groupe. Les éléments liés au transfert d'argent, notamment le numéro utilisé pour le retrait, auraient contribué à orienter les investigations de la Section de recherches de la gendarmerie.





Jean Jacques M. aurait finalement été libéré le 4 avril 2025.





Des poursuites contre la victime présumée

Le dossier comporte également un volet judiciaire particulier. Alors qu’il se présente comme victime de séquestration et de tentative d’extorsion, Jean Jacques M. est lui-même poursuivi dans cette procédure pour des faits qualifiés d’« actes contre-nature ».





Des examens médicaux auraient relevé des lésions anales chez le ressortissant belge et chez Ibrahima N. Les deux hommes n’auraient pas souhaité apporter d’explications détaillées sur ces constatations. Jean Jacques M. aurait toutefois déclaré avoir subi des actes sexuels imposés.





Ibrahima N. est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, séquestration délictuelle et tentative d’extorsion de fonds.





Les trois autres prévenus, Ndiémé S., Fatoumata Bintou K. et Abdoulaye B., sont poursuivis pour complicité des infractions retenues contre le principal prévenu, à l’exception des faits d’« actes contre-nature ».





Le parquet requiert deux ans ferme

À l’issue des débats, le procureur a requis deux ans de prison ferme contre Ibrahima N., alias « Madré », et Jean Jacques M.





Pour les autres prévenus, le parquet a demandé l’application de la loi.





Jean Jacques M., qui s’était également constitué partie civile, avait auparavant bénéficié d’une liberté provisoire avant de quitter le Sénégal. Il a donc été jugé en son absence lors de cette audience.





De leur côté, les avocats de la défense, notamment Me Ibrahima Diagne, ont plaidé la relaxe des prévenus.



Le tribunal correctionnel de Dakar a mis l’affaire en délibéré. La décision est attendue le 14 octobre.

