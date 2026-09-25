Ndiassane : la DER mobilise 13 millions FCFA pour financer « Domou Daara »

À Ndiassane, le projet « Domou Daara » bénéficie d’un important soutien financier de la DER/FJ. L’institution a mis à disposition une enveloppe de 13 millions de francs CFA afin d’accompagner la mise en œuvre et le développement de cette initiative.





Ce financement intervient dans le cadre des mécanismes d’accompagnement mis en place par la DER/FJ pour soutenir les porteurs de projets, les jeunes et les acteurs engagés dans des activités susceptibles de générer des revenus et de contribuer au développement économique local.





Un appui financier de 13 millions de FCFA

Avec cette enveloppe de 13 millions de francs CFA, le projet « Domou Daara » dispose désormais d’un apport financier destiné à faciliter son fonctionnement et à renforcer ses capacités.





Pour les bénéficiaires, cet accompagnement représente une possibilité de disposer de ressources supplémentaires pour développer leurs activités, améliorer leurs moyens de production et donner davantage d’ampleur à leur initiative.





Le financement de la DER/FJ constitue également un signal en faveur des projets développés au niveau local. En intervenant directement auprès des porteurs d’initiatives, l’institution cherche à faciliter l’accès au financement et à permettre à davantage de projets de franchir les différentes étapes de leur développement.





Ndiassane au cœur des initiatives locales

La mobilisation de cette enveloppe intervient dans un contexte où les initiatives économiques locales occupent une place importante dans la création d’opportunités pour les populations.





À Ndiassane, le projet « Domou Daara » entend ainsi bénéficier de cet accompagnement pour consolider ses activités. L’objectif est de transformer le financement obtenu en résultats concrets et durables pour les bénéficiaires.





Au-delà du montant mobilisé, l’enjeu réside donc dans la capacité du projet à utiliser efficacement les ressources mises à sa disposition, à développer ses activités et à produire un impact économique au niveau local.





La DER/FJ mise sur l’entrepreneuriat

Depuis sa création, la DER/FJ intervient dans l’accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets à travers différents mécanismes de financement et d’appui. L’institution cherche notamment à faciliter l’accès des jeunes et des femmes aux ressources financières nécessaires au démarrage ou au développement de leurs activités.





Le financement accordé à « Domou Daara » à Ndiassane s’inscrit dans cette logique. Avec 13 millions de FCFA, le projet bénéficie d’un accompagnement qui devrait lui permettre de renforcer ses bases et de poursuivre son développement.





Pour les acteurs locaux, ces mécanismes de financement constituent un levier permettant de donner une nouvelle dimension à certaines initiatives qui disposent du potentiel nécessaire mais qui sont confrontées à des difficultés d’accès aux ressources financières.





Un financement qui devra produire des résultats

L’octroi des 13 millions de francs CFA marque une étape importante pour « Domou Daara ». La prochaine étape sera celle de la concrétisation : transformer les ressources financières mobilisées en activités, en opportunités économiques et, le cas échéant, en emplois et revenus pour les bénéficiaires.





Le défi sera également d’assurer une gestion rigoureuse du financement afin de garantir la pérennité du projet et son développement dans le temps.





À Ndiassane, l’appui de la DER/FJ vient ainsi renforcer une initiative locale avec une enveloppe conséquente. Les 13 millions de FCFA accordés à « Domou Daara » constituent désormais un levier que les bénéficiaires devront valoriser pour atteindre les objectifs fixés et inscrire le projet dans la durée.



Cette opération illustre, plus largement, l’importance du financement des initiatives locales dans la création d’activités économiques et dans l’accompagnement des populations vers davantage d’autonomie financière.

