Deux promotions, deux parcours au service des armées

Devant les chefs d’état-major de la CEDEAO

Le discours en vidéo

Les élèves de la 45e promotion de l’École nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès ont désormais pour parrain le capitaine André Senghor. Au quartier Dial Diop, à Dakar, Bassirou Diomaye Faye a rappelé le parcours de cet officier d’infanterie, mort en service commandé à la tête de son unité. Le chef de l’État a salué sa famille, présente à la cérémonie, avant de s’adresser aux futurs officiers.André Senghor avait lui-même formé des militaires. À l’annonce de sa mort, en mars, l’École nationale des sous-officiers d’active avait rappelé qu’il avait été commandant de brigade de sa 41e promotion. C’est aujourd’hui une autre école, l’ENOA de Thiès, qui transmet son nom à une génération d’officiers.La 58e promotion de l’École militaire de santé porte, elle, le nom du médecin-colonel Mady Oury Sylla. Le président a évoqué la contribution de ce cardiologue à la médecine militaire et salué ses proches. Aux élèves des deux écoles, il a demandé de puiser dans le parcours de leurs parrains de quoi guider leur propre conduite.En ouverture de son allocution, le chef de l’État avait rendu hommage aux militaires morts dans l’accomplissement de leur devoir. Il a associé leurs familles et leurs compagnons d’armes à cet hommage, adressé ses vœux de rétablissement aux blessés et aux malades, et remercié les anciens pour leur service.Plusieurs chefs d’état-major ouest-africains assistaient à la cérémonie, au lendemain de la réunion de leur comité à Dakar. En s’adressant à eux, Bassirou Diomaye Faye a décrit une difficulté concrète pour les pays de la région. Les groupes armés franchissent les frontières et, selon lui, tirent parti du manque de coordination entre États.Le président a demandé aux armées de la région d’échanger leurs renseignements par les canaux appropriés et de s’entraîner ensemble lors d’exercices conjoints. Il a aussi plaidé pour maintenir le dialogue entre pays voisins, dont les populations partagent des liens familiaux et commercent de part et d’autre des frontières.Pour donner aux pays de la région davantage de moyens d’agir par eux-mêmes, il a insisté sur la formation, les équipements et le financement des missions. Revenant au Sénégal, il a renouvelé son engagement à moderniser les armées et salué le rôle des forces de défense et de sécurité lors des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.