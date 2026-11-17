Mort d’un enfant à Touba : des habitants de Mbal ont alerté la police

Rédigé le Mardi 17 Novembre 2026 à 00:49 | Lu 36 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr

Un jeune garçon a perdu la vie lundi 16 novembre au matin dans le quartier de Mbal, à Touba. Dans son reportage en wolof, Thièsinfo TV raconte comment des habitants ont mis sa mère à l’abri de la foule avant l’arrivée de la police.





Des passants ont découvert l’enfant blessé et leurs cris ont attiré d’autres habitants. Alors qu’une partie de la foule menaçait de s’en prendre à la mère, des riverains l’ont fait entrer dans une maison et ont appelé la police, rapporte Thièsinfo TV. Des agents du commissariat spécial de Touba sont venus la chercher. Selon Seneweb, elle a été placée en garde à vue lundi.

Le reportage revient aussi sur des propos de la mère, enregistrés après les faits. Elle y évoque sa séparation avec le père du garçon et les difficultés qu’elle dit avoir rencontrées pour subvenir aux besoins de son fils. Le mobile reste à établir.

Regarder le reportage en wolof sur Thièsinfo TV

D’après le récit de Thièsinfo TV, la mère et son fils, qui vivaient à Darou Marnane, se sont rendus sur un terrain inoccupé du quartier de Mbal. C’est là que le garçon a été mortellement blessé. Sa mère est soupçonnée de l’avoir tué.Des passants ont découvert l’enfant blessé et leurs cris ont attiré d’autres habitants. Alors qu’une partie de la foule menaçait de s’en prendre à la mère, des riverains l’ont fait entrer dans une maison et ont appelé la police, rapporte Thièsinfo TV. Des agents du commissariat spécial de Touba sont venus la chercher. Selon Seneweb, elle a été placée en garde à vue lundi.Le reportage revient aussi sur des propos de la mère, enregistrés après les faits. Elle y évoque sa séparation avec le père du garçon et les difficultés qu’elle dit avoir rencontrées pour subvenir aux besoins de son fils. Le mobile reste à établir.

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