Des passants ont découvert l’enfant blessé et leurs cris ont attiré d’autres habitants. Alors qu’une partie de la foule menaçait de s’en prendre à la mère, des riverains l’ont fait entrer dans une maison et ont appelé la police, rapporte Thièsinfo TV. Des agents du commissariat spécial de Touba sont venus la chercher. Selon Seneweb, elle a été placée en garde à vue lundi.
Le reportage revient aussi sur des propos de la mère, enregistrés après les faits. Elle y évoque sa séparation avec le père du garçon et les difficultés qu’elle dit avoir rencontrées pour subvenir aux besoins de son fils. Le mobile reste à établir.
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