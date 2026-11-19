Notto Diobass : le projet Smart City présenté au comité régional de développement

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 15:01 | Lu 124 fois Rédigé par SEYELATYR

Le maire Alioune Sarr a présenté, mercredi 18 novembre, le projet Diobass Smart City au comité régional de développement. La commune met en avant l’emploi et les équipements de proximité, mais aucun calendrier de travaux n’a été annoncé lors de cette présentation, selon le compte rendu de l’APS.



Le foncier au cœur du dossier Alioune Sarr a indiqué que les principales infrastructures seraient implantées en zone de terroir et que le projet serait conduit conformément à la législation sénégalaise. L’emplacement de ces équipements est un point sensible : à Sangué,

La réunion de mercredi constitue une nouvelle étape de présentation du projet. Elle ne fixe toutefois ni la date de démarrage des travaux ni le périmètre définitif des aménagements.

Photo : Alioune Sarr lors d’une présentation du projet Smart City à Taten Sèrère. Archives Thièsinfo, mai 2025. Déjà présenté aux habitants en 2025, le projet est revenu à l’ordre du jour lors d’une réunion du comité régional de développement. Le maire a décrit une opération qui associerait assainissement, structures de santé, formation professionnelle et activités économiques. Il entend notamment développer l’industrie et la transformation pour créer des emplois dans la commune.Alioune Sarr a indiqué que les principales infrastructures seraient implantées en zone de terroir et que le projet serait conduit conformément à la législation sénégalaise. L’emplacement de ces équipements est un point sensible : à Sangué, des habitants avaient contesté le projet en mai 2025 et réclamé davantage de concertation sur l’avenir de leurs terres.La réunion de mercredi constitue une nouvelle étape de présentation du projet. Elle ne fixe toutefois ni la date de démarrage des travaux ni le périmètre définitif des aménagements.Photo : Alioune Sarr lors d’une présentation du projet Smart City à Taten Sèrère. Archives Thièsinfo, mai 2025.

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique