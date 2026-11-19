Le foncier au cœur du dossierAlioune Sarr a indiqué que les principales infrastructures seraient implantées en zone de terroir et que le projet serait conduit conformément à la législation sénégalaise. L’emplacement de ces équipements est un point sensible : à Sangué, des habitants avaient contesté le projet en mai 2025 et réclamé davantage de concertation sur l’avenir de leurs terres.
La réunion de mercredi constitue une nouvelle étape de présentation du projet. Elle ne fixe toutefois ni la date de démarrage des travaux ni le périmètre définitif des aménagements.
Photo : Alioune Sarr lors d’une présentation du projet Smart City à Taten Sèrère. Archives Thièsinfo, mai 2025.