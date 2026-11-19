ISEP de Thiès : les titulaires du BT 2026 ont jusqu’au 20 novembre

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 14:44 | Lu 103 fois Rédigé par SEYELATYR

L’ISEP Abdoulaye Ly de Thiès clôture vendredi 20 novembre à 17 heures le dépôt des candidatures en première année pour les titulaires d’un brevet de technicien obtenu en 2026. L’admission se fait sur dossier, puis sur entretien avec un jury.



Les pièces à préparer Au formulaire rempli s’ajoutent les copies légalisées des bulletins des trois années du BT, celle du relevé de notes de l’examen et celle d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Pour un BT obtenu à l’étranger, le formulaire prévoit un dépôt auprès de la représentation diplomatique du pays concerné au Sénégal, si elle existe.

Les places sont limitées. L’institut précise que le classement se fait par ordre de mérite après la présélection et l’entretien. Le

Les candidats titulaires d’un BT sénégalais doivent déposer leur dossier complet à la Direction des études de l’institut, route nationale 2, à hauteur de la VCN. Le formulaire de candidature permet d’indiquer jusqu’à trois choix de formation, par ordre de préférence.Au formulaire rempli s’ajoutent les copies légalisées des bulletins des trois années du BT, celle du relevé de notes de l’examen et celle d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Pour un BT obtenu à l’étranger, le formulaire prévoit un dépôt auprès de la représentation diplomatique du pays concerné au Sénégal, si elle existe.Les places sont limitées. L’institut précise que le classement se fait par ordre de mérite après la présélection et l’entretien. Le formulaire officiel de l’ISEP détaille les filières et les conditions. Photo : des apprenants de l’ISEP Abdoulaye Ly de Thiès en atelier. Photo d’archives Thièsinfo, juin 2026.

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