Les pièces à préparerAu formulaire rempli s’ajoutent les copies légalisées des bulletins des trois années du BT, celle du relevé de notes de l’examen et celle d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Pour un BT obtenu à l’étranger, le formulaire prévoit un dépôt auprès de la représentation diplomatique du pays concerné au Sénégal, si elle existe.
Les places sont limitées. L’institut précise que le classement se fait par ordre de mérite après la présélection et l’entretien. Le formulaire officiel de l’ISEP détaille les filières et les conditions. Photo : des apprenants de l’ISEP Abdoulaye Ly de Thiès en atelier. Photo d’archives Thièsinfo, juin 2026.