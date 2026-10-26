Navétanes à Thiès : Médina Fall rejoint l’EHGS en finale

Ce succès lui ouvre les portes de la finale départementale 2026. Atomic, représentant de la zone 3A, s’arrête au dernier carré de la compétition.
Rendez-vous contre l’EHGS au stade Lat DiorL’affiche de la finale oppose Médina Fall à l’Entente Harcos Gouye Sombel (EHGS). Le rendez-vous est annoncé pour le mercredi 28 octobre 2026, à 20 heures, au stade Lat Dior de Thiès.
Après avoir franchi l’obstacle des demi-finales, les deux équipes se retrouveront pour disputer le titre départemental. Pour Médina Fall, cette dernière rencontre constitue la prochaine étape d’un parcours qui l’a conduite des phases éliminatoires jusqu’à la finale.