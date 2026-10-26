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Navétanes à Thiès : Médina Fall rejoint l’EHGS en finale


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 17:09 | Lu 95 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Médina Fall s’est qualifiée pour la finale départementale de Thiès après une victoire aux tirs au but contre Atomic, 9–8. Le club doit affronter l’Entente Harcos Gouye Sombel mercredi 28 octobre au stade Lat Dior.


L’affiche de la finale départementale Médina Fall–EHGS, annoncée le 28 octobre 2026 au stade Lat Dior.
L’affiche de la finale départementale Médina Fall–EHGS, annoncée le 28 octobre 2026 au stade Lat Dior.
L’ASC Médina Fall poursuit son parcours dans les phases départementales des Navétanes. Opposée à Atomic en demi-finale, l’équipe de la zone 2 a obtenu sa qualification à l’issue de la séance des tirs au but, remportée sur le score de 9–8.
Ce succès lui ouvre les portes de la finale départementale 2026. Atomic, représentant de la zone 3A, s’arrête au dernier carré de la compétition.

Rendez-vous contre l’EHGS au stade Lat Dior

L’affiche de la finale oppose Médina Fall à l’Entente Harcos Gouye Sombel (EHGS). Le rendez-vous est annoncé pour le mercredi 28 octobre 2026, à 20 heures, au stade Lat Dior de Thiès.
Après avoir franchi l’obstacle des demi-finales, les deux équipes se retrouveront pour disputer le titre départemental. Pour Médina Fall, cette dernière rencontre constitue la prochaine étape d’un parcours qui l’a conduite des phases éliminatoires jusqu’à la finale.


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