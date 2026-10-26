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Tivaouane : Ndout sacré champion départemental face à Renaissance


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 17:09 | Lu 91 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Ndout a remporté la finale départementale de Tivaouane en battant Renaissance sur le score de 1–0. La rencontre s’est disputée au stade Abdoul Aziz Ndao de Mékhé.


La remise du trophée à l’issue de la finale départementale de Tivaouane, remportée par Ndout.
La remise du trophée à l’issue de la finale départementale de Tivaouane, remportée par Ndout.
Le titre départemental de Tivaouane revient à Ndout. L’équipe s’est imposée par la plus petite des marges devant Renaissance, au terme de la finale organisée au stade Abdoul Aziz Ndao de Mékhé.
Cette victoire 1–0 permet à Ndout de conclure son parcours par un sacre. Renaissance, finaliste, termine la compétition avec un but de retard sur son adversaire.

Une finale parrainée par Magatte Wade

Le maire de Mékhé, Magatte Wade, était le parrain de ce rendez-vous sportif. L’organisation a mobilisé l’ODCAV, présidée par Lamine Niang, ainsi que les représentants de la municipalité et de sa commission sportive.
La gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge ont également accompagné la rencontre. Le fair-play des joueurs, des encadreurs et des arbitres a été salué à l’issue de la finale.
Le stade Abdoul Aziz Ndao doit accueillir un autre rendez-vous le 31 octobre 2026, avec la Coupe du maire annoncée à 21 heures. Une retransmission de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse sur écran géant est également prévue.


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