Le débat sur le budget rectificatif se poursuit ce dimanche 25 octobre 2026. Après la prise de parole du Gouvernement, PASTEF-Les Patriotes présente sa réponse lors d’une conférence de presse retransmise en direct. Cette nouvelle intervention intervient à deux jours de la séance plénière annoncée pour le mardi 27 octobre à l’Assemblée nationale.

Deux prises de parole autour du budget rectificatif

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô s’est exprimé dans l’après-midi sur le projet de loi de finances rectificative. PASTEF prend à son tour la parole dans un contexte marqué par le rejet du texte en commission et par des divergences sur les arbitrages proposés. La discussion porte notamment sur les priorités de dépenses, les garanties demandées par les parlementaires et la question des fonds spéciaux.

Des désaccords déjà exposés par le groupe parlementaire

Dans son communiqué du 20 octobre, le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes faisait état de discussions n’ayant pas permis d’aboutir à un accord d’ensemble avec le Gouvernement, malgré certains compromis. Il indiquait que des documents et justificatifs supplémentaires devaient être transmis à la commission pour permettre la poursuite de l’examen du projet.

Le même communiqué annonçait le principe d’un report de la séance plénière, initialement prévue le 23 octobre. Le groupe affirmait alors rester disponible pour poursuivre les échanges et rechercher une issue aux désaccords. La conférence de ce dimanche s’inscrit dans cette séquence de discussions parlementaires et de prises de parole publiques.

La réponse de PASTEF à suivre en vidéo

La retransmission ci-dessus permet de suivre les explications des responsables du parti et les échanges de cette conférence. Elle donne accès à leur intervention dans son déroulement, alors que le débat sur le projet de loi de finances rectificative reste ouvert.

Retrouvez également sur Thièsinfo la conférence de presse du Gouvernement à la une.

Vidéo : retransmission de Seneweb TV. Contexte : communiqué du groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes du 20 octobre 2026.