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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Nord-Foire : disparu depuis trois jours, un chauffeur Yango de 27 ans retrouvé mort dans sa voiture
Le corps sans vie de Mohamed Diop, un chauffeur VTC âgé de 27 ans, a été découvert à l’Unité 26 de Nord-Foire, trois jours après sa disparition. Le jeune homme a été retrouvé dans sa berline, stationnée à proximité de son lieu de travail. Les circonstances exactes de son décès restent encore inconnues et font l’objet d’une enquête de la Brigade de gendarmerie de Nord-Foire. �
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