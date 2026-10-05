Nord-Foire : disparu depuis trois jours, un chauffeur Yango de 27 ans retrouvé mort dans sa voiture

L’inquiétude suscitée par la disparition de Mohamed Diop a finalement laissé place à la consternation. Le jeune chauffeur VTC, âgé de 27 ans, n’avait plus donné signe de vie depuis trois jours lorsque son corps a été découvert à Nord-Foire, plus précisément à l’Unité 26.

Selon les informations rapportées par la presse, sa dépouille se trouvait à l’intérieur de sa berline, immatriculée AB 197JQ, stationnée non loin de son lieu de travail. La voiture était hermétiquement fermée.



La découverte serait intervenue après que des riverains ont été alertés par une forte odeur provenant du véhicule. En s’approchant de la voiture, ils ont constaté la présence du corps du jeune homme.



Une intervention rendue difficile par l’état du corps

Trois jours après sa disparition, la dépouille présentait déjà un état de décomposition avancé. Cette situation a compliqué l’intervention des secours et des différents services mobilisés sur place.



Des agents des services d’hygiène se sont ainsi déployés afin de procéder à des opérations de désinfection et de pulvérisation pour limiter les odeurs qui se dégageaient du véhicule.



La découverte a naturellement suscité l’émoi dans le secteur de Nord-Foire, alors que les circonstances ayant conduit au décès du jeune chauffeur demeurent encore entourées de nombreuses interrogations.



Mort naturelle ou acte criminel ?

Pour l’heure, aucune conclusion définitive ne permet d’établir les causes de la mort de Mohamed Diop. Une enquête a été ouverte par la Brigade de gendarmerie de Nord-Foire afin de reconstituer les dernières heures du jeune homme et de déterminer les circonstances précises de son décès.



Les enquêteurs devront notamment chercher à comprendre comment Mohamed Diop a pu rester introuvable pendant trois jours alors que le véhicule qu’il utilisait était équipé d’un système de localisation.

La piste d’une mort naturelle n’est pas écartée, mais l’hypothèse d’un acte criminel devra également être examinée tant que les investigations n’auront pas permis de lever les zones d’ombre entourant cette affaire.



Les éventuelles constatations médico-légales devraient également jouer un rôle important dans la détermination des causes du décès.



Une enquête très attendue

Au-delà de la découverte macabre, plusieurs questions restent donc posées : que s’est-il passé durant les dernières heures de Mohamed Diop ? Était-il seul dans son véhicule ? Depuis combien de temps exactement était-il stationné à cet endroit ? Et surtout, dans quelles circonstances le jeune chauffeur a-t-il trouvé la mort ?

Autant d’interrogations auxquelles les investigations devront apporter des réponses.



Pour l’heure, la prudence reste de mise. Aucune thèse ne peut être privilégiée avant les conclusions de l’enquête et, le cas échéant, les résultats des examens médico-légaux.



À 27 ans, Mohamed Diop laisse derrière lui une famille et des proches plongés dans la douleur, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour faire toute la lumière sur ce décès survenu dans des circonstances encore mystérieuses.

Une disparition qui s’est transformée en drame