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New York : Diatta Niang retrouvé sans vie dans son appartement


Rédigé le Samedi 26 Septembre 2026 à 15:52 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un Sénégalais de 55 ans, originaire de Dakar et identifié sous le nom de Diatta Niang, a été retrouvé mort dans son appartement situé dans le Bronx, à New York.


New York : Diatta Niang retrouvé sans vie dans son appartement

Selon les informations rapportées par le quotidien Les Échos, le quinquagénaire a été découvert sans vie par la police américaine jeudi dernier.
 

À ce stade, les circonstances exactes ainsi que les causes de son décès restent inconnues. Une autopsie doit permettre d’apporter davantage d’éléments sur les circonstances de cette mort.
 

Alerté de la situation, le Consulat général du Sénégal à New York, dirigé par Demba Camara, a entrepris des démarches pour retrouver les proches du défunt.
 

Les documents transmis par le bureau du médecin légiste devraient notamment permettre aux services consulaires d’identifier et de localiser les membres de sa famille, afin de les informer officiellement du décès et de les accompagner dans les démarches nécessaires.
 
Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de la disparition de Diatta Niang.



Lat Soukabé Fall

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