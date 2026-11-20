Luka Bartolović a ouvert le score pour la Croatie dès la 8e minute à l’Aspire Zone, au Qatar. Le Sénégal a perdu Abdou Karim Diallo, expulsé à la 42e, avant que Séga Fall Mbodji n’égalise à la 45e sur un centre de Sadio. À dix durant toute la seconde période, les Lionceaux ont conservé le nul (1–1).

Les trois joueurs de Diambars dans le onze

Cheikh Dieng, Abdou Karim Diallo et Sidi Baye Ndiaye ont tous débuté. Tous trois figurent sous les couleurs de Diambars FC dans la liste officielle des effectifs. Un an plus tôt, Dieng était resté sur le banc lors du 0–0 entre les deux sélections au Mondial 2025.

Le Sénégal retrouve Cuba lundi

Le Sénégal affrontera Cuba lundi 23 novembre à 13 h 30, puis le Tadjikistan jeudi 26 novembre à 16 h, heure de Dakar. Le Tadjikistan a battu Cuba 5–3 dans l’autre match du groupe F.

Compte rendu du match.

Photo d’archive : vue de l’Aspire Academy à Al Rayyan, Qatar, en 2020. km2bp/Mapillary, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. L’image ne montre pas la rencontre.