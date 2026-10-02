Météo : pluies et orages attendus, Thiès reste sous vigilance

Cette situation intervient dans un contexte marqué par une atmosphère particulièrement instable sur une partie du territoire national. Les précipitations peuvent être localement accompagnées de fortes rafales de vent et rendre certaines voies de circulation glissantes.



Prudence sur les routes



Les usagers de la route, notamment les automobilistes et conducteurs de deux-roues, sont invités à redoubler de prudence en cas de pluie. La visibilité peut être réduite et certaines zones peuvent connaître des accumulations d’eau.



Les populations sont également appelées à éviter, pendant les épisodes orageux, de rester à proximité des arbres, poteaux électriques ou autres installations susceptibles de présenter un danger.



Les prévisions indiquent par ailleurs que l’instabilité pourrait se maintenir dans les prochains jours, avec de nouvelles possibilités d'averses et d'orages sur plusieurs localités du pays.



À Thiès, où les épisodes pluvieux peuvent rapidement perturber la circulation dans certains quartiers et axes routiers, la vigilance reste donc de mise.

Dans la région de Thiès, les populations doivent rester attentives à l’évolution des conditions météorologiques. La journée s’annonce chaude, avec des températures pouvant atteindre environ 32°C, tandis que le risque d’averses et d’orages demeure présent.