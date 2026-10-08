Mbour : une nuit d’agression se termine par deux condamnations

Les faits se sont déroulés à Mbour, aux environs d’une heure du matin. Selon les éléments évoqués à l’audience, la victime, identifiée sous les initiales M. T., dormait lorsqu’elle a été prise à partie par les deux prévenus.



Dans les circonstances rapportées au tribunal, les deux hommes auraient agressé la victime avant de lui retirer plusieurs effets personnels. Deux téléphones portables ainsi qu’une sacoche auraient notamment été emportés au cours de cette opération.





Une victime surprise pendant son sommeil

« Je l’ai confondu avec quelqu’un qui me devait de l’argent »

Deux ans de prison ferme

L’affaire a pris une autre tournure lorsque la victime, réveillée par l’agression, a commencé à crier. Les appels au secours auraient attiré l’attention de personnes se trouvant dans les environs.Des clients de laseraient alors intervenus pour porter assistance à l’homme agressé. L’intervention aurait permis de mettre fin à la scène et de faciliter l’identification des personnes impliquées.À la barre,, a tenté de fournir des explications sur les circonstances de l’agression. Il aurait expliqué avoir confondu la victime avec l’un de ses amis, à qui il reprochait de lui devoir la somme deLe prévenu a également reconnu avoir consommé de l’alcool avant les faits, un élément présenté lors des débats pour expliquer son comportement au moment de l’incident.Son co-prévenu,, a, de son côté, cherché à minimiser son implication. Il a soutenu qu’il était arrivé sur les lieux alors que l’altercation avait déjà commencé et qu’il cherchait simplement à porter assistance à son ami.Une version qui n’a toutefois pas convaincu le tribunal.Après l’examen du dossier et les débats contradictoires, le ministère public a requiscontre les deux prévenus.Au terme de l’audience, le Tribunal de grande instance de Mbour a suivi les réquisitions du parquet.Cette affaire rappelle une nouvelle fois les risques liés aux agressions nocturnes et aux vols commis sur des personnes vulnérables, notamment lorsqu’elles se retrouvent seules ou endormies dans des lieux peu sécurisés.