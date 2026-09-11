Mbour : un chef religieux jugé pour violences présumées sur son épouse

Les faits remontent au jour de la Korité, en mars dernier. Selon le récit rapporté à l’audience par L’Observateur, M. Thiam aurait voulu se rendre dans une boutique située à proximité du domicile familial pour effectuer une course. Son mari s’y serait opposé et aurait récupéré la clé de l’appartement.





Une altercation aurait alors éclaté entre les deux époux. D’après les déclarations de la plaignante à la barre, C. T. Aïdara lui aurait donné un violent coup de tête au visage. Blessée, elle se serait agrippée aux vêtements de son mari avant que la dispute ne se poursuive dans la chambre conjugale.





Alertés par les bruits provenant du domicile, des voisins seraient intervenus pour mettre fin à la scène. M. Thiam s’est ensuite rendue au commissariat de Saly Portudal, où elle a déposé une plainte contre son époux, avec lequel elle partage sa vie depuis une dizaine d’années.





Le prévenu nie avoir frappé son épouse

À la barre, C. T. Aïdara a rejeté les accusations portées contre lui. Le religieux affirme n’avoir jamais levé la main sur son épouse et présente cette dernière comme une personne manipulatrice.





Il lui reproche notamment certaines fréquentations qu’il juge problématiques. Selon lui, cette situation aurait motivé sa décision de la séparer de leur enfant âgé de 5 ans.





Le prévenu a également évoqué la situation personnelle de son épouse, qui souffre d'un handicap visuel consécutif, selon ses déclarations, à une intervention chirurgicale ayant mal tourné au Maroc. Il affirme néanmoins subvenir pleinement à ses besoins.





Une vie conjugale très conflictuelle

De son côté, M. Thiam décrit plusieurs années de tensions au sein du couple. Elle affirme avoir été régulièrement victime de violences et dénonce une relation conjugale devenue, selon elle, invivable.





La plaignante soutient également que son mari refuse de lui accorder le divorce alors que, dit-elle, leur couple ne fonctionne plus depuis plusieurs années.





Elle affirme que C. T. Aïdara lui aurait régulièrement fait savoir qu’elle ne quitterait jamais son domicile et qu’il entendait maintenir cette situation malgré la dégradation de leurs relations.





À l’audience, le procureur a requis l’application de la loi.



Le tribunal d’instance de Mbour a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 24 septembre 2026.

