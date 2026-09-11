Kaolack : une femme hospitalisée après avoir reçu de l’huile bouillante de sa coépouse

Selon les informations rapportées par Libération, les faits se sont déroulés dans le village de Daba Youndoum, dans le département de Kaolack. À la suite d’une dispute dont les circonstances précises ne sont pas encore détaillées, Ndoumbé T. aurait versé de l’huile bouillante sur sa coépouse, A. Lô.





Grièvement atteinte, la victime a été évacuée et admise en soins intensifs, son état étant présenté comme préoccupant.





La mise en cause, mère de six enfants, s’est ensuite présentée auprès des forces de l’ordre avec son bébé âgé de neuf mois. Elle a été interpellée puis placée en garde à vue au commissariat territorial de Kaolack.





Les circonstances exactes de la dispute ainsi que les suites judiciaires de cette affaire devront être précisées par l’enquête.

