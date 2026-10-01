Mbour 4 : les populations réclament leurs terrains et rappellent les promesses de Moussa Balla Fofana





Au cœur de leur mobilisation : la situation de plusieurs habitants qui souhaitent voir leurs droits fonciers clarifiés et leurs parcelles régularisées. Les populations demandent aux autorités de prendre en compte leurs préoccupations et d’apporter des réponses concrètes à leurs réclamations.





Le dossier avait notamment été évoqué par le ministre de l’Urbanisme Moussa Balla Fofana, qui avait annoncé des mesures destinées à trouver une solution aux difficultés foncières de Mbour 4. Ces annonces avaient suscité des attentes chez les populations, qui espéraient une régularisation de leur situation.





Mais alors que le processus de restructuration se poursuit, les habitants estiment que leurs préoccupations restent d’actualité. Ils réclament notamment une clarification sur l’attribution des terrains, le traitement des dossiers et la sécurisation des parcelles concernées.





Une marche annoncée

Face à ce qu’elles considèrent comme une situation qui tarde à trouver une issue définitive, les populations annoncent une marche pacifique dans les prochains jours.





Cette mobilisation devrait être l’occasion, pour les habitants, de rappeler leurs revendications et d’interpeller directement les autorités sur leurs engagements concernant Mbour 4.





Les populations affirment vouloir privilégier une démarche pacifique et souhaitent que cette mobilisation permette d’ouvrir davantage le dialogue avec les pouvoirs publics.





Elles demandent ainsi que les promesses annoncées par le ministre Moussa Balla Fofana soient concrétisées et que les habitants concernés puissent enfin disposer d’une situation foncière clairement établie.



Dans l’attente de cette marche, les populations de Mbour 4 maintiennent la pression et appellent les autorités à apporter des réponses précises à leurs revendications.

