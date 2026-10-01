Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mbour 4 : les populations réclament leurs terrains et rappellent les promesses de Moussa Balla Fofana


Rédigé le Jeudi 1 Octobre 2026 à 18:24 | Lu 64 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La tension monte autour du dossier foncier de Mbour 4. Les populations concernées, qui réclament la sécurisation de leurs terrains dans cette vaste zone de 3 300 hectares, annoncent une marche pacifique dans les prochains jours pour faire entendre leurs revendications.


 

Au cœur de leur mobilisation : la situation de plusieurs habitants qui souhaitent voir leurs droits fonciers clarifiés et leurs parcelles régularisées. Les populations demandent aux autorités de prendre en compte leurs préoccupations et d’apporter des réponses concrètes à leurs réclamations.
 

Le dossier avait notamment été évoqué par le ministre de l’Urbanisme Moussa Balla Fofana, qui avait annoncé des mesures destinées à trouver une solution aux difficultés foncières de Mbour 4. Ces annonces avaient suscité des attentes chez les populations, qui espéraient une régularisation de leur situation.
 

Mais alors que le processus de restructuration se poursuit, les habitants estiment que leurs préoccupations restent d’actualité. Ils réclament notamment une clarification sur l’attribution des terrains, le traitement des dossiers et la sécurisation des parcelles concernées.
 

Une marche annoncée

Face à ce qu’elles considèrent comme une situation qui tarde à trouver une issue définitive, les populations annoncent une marche pacifique dans les prochains jours.
 

Cette mobilisation devrait être l’occasion, pour les habitants, de rappeler leurs revendications et d’interpeller directement les autorités sur leurs engagements concernant Mbour 4.
 

Les populations affirment vouloir privilégier une démarche pacifique et souhaitent que cette mobilisation permette d’ouvrir davantage le dialogue avec les pouvoirs publics.
 

Elles demandent ainsi que les promesses annoncées par le ministre Moussa Balla Fofana soient concrétisées et que les habitants concernés puissent enfin disposer d’une situation foncière clairement établie.
 
Dans l’attente de cette marche, les populations de Mbour 4 maintiennent la pression et appellent les autorités à apporter des réponses précises à leurs revendications.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction