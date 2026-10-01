Yeumbeul : un homme d’environ 60 ans retrouvé sans vie avec des tickets de PMU

Une découverte macabre a été faite à Yeumbeul avec la découverte du corps sans vie d'un homme âgé d'environ 60 ans.





L'homme a été retrouvé alors qu'il se trouvait dans la localité. Des tickets de PMU auraient été retrouvés en sa possession.





La présence de ces tickets constitue l'un des éléments relevés lors des premières constatations, mais elle ne permet évidemment pas, à elle seule, d'établir les circonstances de la mort.





Une enquête a donc été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès.





Les services compétents devront notamment rechercher d'éventuels témoins, procéder aux constatations nécessaires et déterminer si l'homme est décédé de manière naturelle ou si une intervention extérieure doit être envisagée.





Les circonstances de la découverte ont suscité des interrogations dans le quartier.



Les résultats des investigations permettront de déterminer les suites judiciaires éventuelles de cette affaire.

