Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Yeumbeul : un homme d’environ 60 ans retrouvé sans vie avec des tickets de PMU


Rédigé le Jeudi 1 Octobre 2026 à 13:50 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le corps sans vie d’un homme âgé d’environ 60 ans a été découvert à Yeumbeul. Des tickets de PMU auraient été retrouvés sur lui. Une enquête doit déterminer les circonstances du décès.


Yeumbeul : un homme d’environ 60 ans retrouvé sans vie avec des tickets de PMU

Une découverte macabre a été faite à Yeumbeul avec la découverte du corps sans vie d'un homme âgé d'environ 60 ans.
 

L'homme a été retrouvé alors qu'il se trouvait dans la localité. Des tickets de PMU auraient été retrouvés en sa possession.
 

La présence de ces tickets constitue l'un des éléments relevés lors des premières constatations, mais elle ne permet évidemment pas, à elle seule, d'établir les circonstances de la mort.
 

Une enquête a donc été ouverte afin de déterminer les causes exactes du décès.
 

Les services compétents devront notamment rechercher d'éventuels témoins, procéder aux constatations nécessaires et déterminer si l'homme est décédé de manière naturelle ou si une intervention extérieure doit être envisagée.
 

Les circonstances de la découverte ont suscité des interrogations dans le quartier.
 
Les résultats des investigations permettront de déterminer les suites judiciaires éventuelles de cette affaire.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction