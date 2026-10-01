Thiès : 116 groupements de femmes bénéficient d’un financement de 300 millions FCFA

Mis en œuvre en partenariat avec l’institution de microfinance U-IMCEC, le programme représente une enveloppe globale de 300 millions de francs CFA. La cérémonie officielle de lancement s’est tenue en présence du maire de Thiès, Babacar Diop, et du directeur général de U-IMCEC, Ousmane Thiongane.





À travers cette initiative, la municipalité entend apporter un soutien financier concret aux femmes organisées en groupements, en leur permettant de disposer de ressources nécessaires au développement de leurs activités. Le financement devrait notamment contribuer à consolider des projets existants et à favoriser la création ou l’extension d’activités génératrices de revenus.





Pour la Ville de Thiès, l’accompagnement des femmes constitue un levier important du développement économique local. Les bénéficiaires, issues de différents quartiers et organisations, pourront ainsi renforcer leurs capacités d’investissement et améliorer leurs conditions de production et de commercialisation.





Le partenariat avec U-IMCEC vise également à faciliter l’accès des groupements féminins aux mécanismes de financement, dans un contexte où l’accès au crédit demeure un enjeu majeur pour de nombreuses petites initiatives économiques.





Prenant part à la cérémonie, le maire Babacar Diop a mis en avant la nécessité de soutenir les femmes dans leurs initiatives économiques et de créer les conditions leur permettant de développer durablement leurs activités.



Avec ce financement de 300 millions de FCFA au profit de 116 groupements, la Ville de Thiès et U-IMCEC affichent ainsi leur volonté de renforcer l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes dans la capitale du Rail.

