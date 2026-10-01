Diamaguène : un adolescent de 13 ans perd la vie après un accident avec son cheval

Un nouveau drame impliquant un mineur vient endeuiller la banlieue dakaroise.





À Diamaguène, un adolescent âgé de 13 ans a perdu la vie après un accident alors qu'il conduisait une charrette.





Le drame s'est produit dans le secteur de Sam 3. Selon les premiers éléments rapportés, le jeune garçon aurait perdu le contrôle de son cheval.





La chute aurait été particulièrement violente.





Alertées, les autorités ont procédé aux premières constatations. La police du commissariat de Diamaguène-Sicap Mbao a ouvert une enquête afin de déterminer avec précision les circonstances de l'accident.





La dépouille du jeune garçon a été déposée à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff dans le cadre des procédures médico-légales.



Le procureur a également été informé.





Au-delà du drame familial, cet accident pose une nouvelle fois la question de l'utilisation de mineurs pour certaines activités impliquant des animaux, des véhicules ou des charges lourdes.





L'enquête devra déterminer les circonstances dans lesquelles l'adolescent se trouvait au volant de la charrette et si des mesures de sécurité étaient prévues.



Les autorités poursuivent leurs investigations pour établir les faits avec précision.

