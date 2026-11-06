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Mballing et Touba Peycouk : les priorités de l’inclusion examinées


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:30 | Lu 84 fois Rédigé par Seyelatyr


Un comité régional de développement à Thiès a examiné les besoins des communautés affectées par la lèpre. Le foncier, les services essentiels et les possibilités d’activité figurent parmi les priorités.


Vue du centre de Thiès en janvier 2007. Photo d’archives de la ville où se tient la concertation régionale ; elle ne représente pas les villages concernés. Crédit : Radosław Botev — Usage autorisé avec attribution. Image redimensionnée.
Vue du centre de Thiès en janvier 2007. Photo d’archives de la ville où se tient la concertation régionale ; elle ne représente pas les villages concernés. Crédit : Radosław Botev — Usage autorisé avec attribution. Image redimensionnée.

La restitution d’une mission menée du 2 au 4 novembre à Mballing et Touba Peycouk a alimenté les échanges autour du Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre. Les consultations de terrain ont recueilli les préoccupations des habitants et des services locaux.

Présidant la rencontre, l’adjoint au gouverneur Ababacar Sadikh Niang a demandé que ces constats débouchent sur des engagements précis. Les questions soulevées concernent notamment la sécurisation foncière, l’accès aux services sociaux et la participation des communautés à la gouvernance locale.

L’objectif annoncé est de définir des priorités, des responsabilités et un calendrier. Le compte rendu ne présente pas encore de plan adopté assorti d’un financement détaillé. L’accompagnement des familles et la lutte contre les discriminations demeurent au cœur de la démarche.



Seyelatyr

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