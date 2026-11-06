Mballing et Touba Peycouk : les priorités de l’inclusion examinées

La restitution d’une mission menée du 2 au 4 novembre à Mballing et Touba Peycouk a alimenté les échanges autour du Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre. Les consultations de terrain ont recueilli les préoccupations des habitants et des services locaux.

Présidant la rencontre, l’adjoint au gouverneur Ababacar Sadikh Niang a demandé que ces constats débouchent sur des engagements précis. Les questions soulevées concernent notamment la sécurisation foncière, l’accès aux services sociaux et la participation des communautés à la gouvernance locale.

L’objectif annoncé est de définir des priorités, des responsabilités et un calendrier. Le compte rendu ne présente pas encore de plan adopté assorti d’un financement détaillé. L’accompagnement des familles et la lutte contre les discriminations demeurent au cœur de la démarche.