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Mbadakhoune : l’électricité tue un âne


Rédigé le Dimanche 13 Septembre 2026 à 15:02 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un accident électrique a coûté la vie à un âne à Niolanème, dans la commune de Mbadakhoune. Le jeune charretier qui se trouvait sur place a, lui, échappé de peu à l'électrocution.


Mbadakhoune : l’électricité tue un âne
Le drame s'est produit dans le quartier de Niolanème, à Mbadakhoune.
Un câble électrique serait entré en contact avec des eaux de pluie, créant une situation extrêmement dangereuse pour les personnes et les animaux présents dans la zone.
 
C'est dans ces circonstances que l'âne d'un charretier a été électrocuté.
L'animal n'a pas survécu.
 
Le charretier sauvé
Le jeune homme qui conduisait la charrette se trouvait également dans la zone au moment de l'accident.
Il aurait lui aussi été exposé au danger électrique avant d'être sauvé de justesse.
 
L'accident a provoqué l'émoi dans le quartier et relancé les inquiétudes des populations concernant l'état des installations électriques dans les zones où les eaux de pluie stagnent.
 
Au-delà de la perte de l'animal, les habitants redoutent surtout qu'un prochain incident puisse faire des victimes humaines.
 
La situation appelle donc, selon les populations, une intervention rapide des services compétents afin de sécuriser les installations concernées.


Lat Soukabé Fall

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