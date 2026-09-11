|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Affaire Pape Cheikh Diallo : la justice maintient trois prévenus en détention
La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le maintien en détention de Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Doudou Lamine Dieng.
|
Dimanche 13 Septembre 2026 - 15:30 Chanvre indien : six hommes armés prennent la fuite à Mbour
|
Dimanche 13 Septembre 2026 - 15:18 Dakar : une affaire de tontine fait trembler plusieurs épargnants
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions
Actualité à Thiès
Thiès : Ousmane Diop charge le pouvoir et présente Amadou Bâ comme « l’homme de la situation »
Thiès : Il vole parfums et dentifrices, puis accuse « seytane »
Actualités
Thierno Alia Mbengue nommé Directeur général de l’ANER : un enfant de Thiès aux commandes des énergies renouvelables
Thiès sous Diomaye : la capitale du Rail est-elle laissée en rade ?
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com