Affaire Pape Cheikh Diallo : la justice maintient trois prévenus en détention

Cette décision intervient alors que le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye avait déjà rendu, le 7 août 2026, son ordonnance de clôture et de renvoi.



Dans le dossier global, 99 personnes avaient été inculpées. Le juge avait prononcé un non-lieu total pour 28 personnes et renvoyé 71 inculpés devant le tribunal correctionnel, notamment pour association de malfaiteurs et actes contre nature.



Le parquet avait fait appel de cette ordonnance. La procédure reste donc en cours et les personnes poursuivies demeurent présumées innocentes tant qu'une décision définitive n'a pas établi leur culpabilité.

Lors d’une audience spéciale tenue vendredi, les juges ont confirmé le rejet de leur demande de liberté provisoire.