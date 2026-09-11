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Affaire Pape Cheikh Diallo : la justice maintient trois prévenus en détention


Rédigé le Dimanche 13 Septembre 2026 à 15:36 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le maintien en détention de Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Doudou Lamine Dieng.


Affaire Pape Cheikh Diallo : la justice maintient trois prévenus en détention
Lors d’une audience spéciale tenue vendredi, les juges ont confirmé le rejet de leur demande de liberté provisoire.
Cette décision intervient alors que le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye avait déjà rendu, le 7 août 2026, son ordonnance de clôture et de renvoi.
 
Dans le dossier global, 99 personnes avaient été inculpées. Le juge avait prononcé un non-lieu total pour 28 personnes et renvoyé 71 inculpés devant le tribunal correctionnel, notamment pour association de malfaiteurs et actes contre nature. 
 
Le parquet avait fait appel de cette ordonnance. La procédure reste donc en cours et les personnes poursuivies demeurent présumées innocentes tant qu'une décision définitive n'a pas établi leur culpabilité. 


Lat Soukabé Fall

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