Chanvre indien : six hommes armés prennent la fuite à Mbour

L'opération fait suite à un renseignement faisant état d'un probable débarquement de chanvre indien au niveau de la lagune de Mbodiène.



À la suite de cette information, les forces de sécurité ont organisé un dispositif de surveillance dans le secteur. Les brigades de Joal-Fadiouth et de Nianing, appuyées par la Brigade de recherches de Mbour, ont été mobilisées pour surveiller la zone comprise entre Joal et la plage Olstom.



Une charrette escortée par six hommes armés

C'est aux environs de 2 heures du matin que les gendarmes ont aperçu une charrette qui progressait dans le secteur.



Mais le moyen de transport n'était pas seul. Il était escorté par six individus munis de machettes.

Les hommes ont été repérés par les éléments des forces de défense et de sécurité. Une intervention a alors été déclenchée.



D'après les informations rapportées, les suspects auraient dans un premier temps opposé une résistance aux gendarmes avant de prendre finalement la fuite.



Profitant de la confusion, les six individus ont abandonné la charrette ainsi que la totalité de la marchandise qu'ils transportaient.



Douze colis récupérés

Les vérifications effectuées sur place ont permis aux gendarmes de mettre la main sur 12 colis de chanvre indien, pour un poids total de 375 kilogrammes.

La marchandise saisie a été acheminée et déposée à la Brigade de Joal, où elle doit servir de pièce à conviction dans le cadre de la procédure.



Pour les enquêteurs, le travail ne s'arrête toutefois pas à cette saisie.



Les six convoyeurs ayant réussi à prendre la fuite, les investigations se poursuivent afin de déterminer leur identité, retrouver leur trace et comprendre l'ensemble du circuit ayant permis l'acheminement de cette importante quantité de drogue.



Cette saisie intervient dans un contexte de renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la Petite Côte.

La lutte contre le trafic de stupéfiants vient de connaître un nouveau développement dans le département de Mbour. Dans la nuit du 11 septembre 2026, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Mbour ont intercepté une importante quantité de chanvre indien dans la zone de Mbodiène.