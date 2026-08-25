Les deux premières interpellations ont eu lieu le 19 août. Les deux passagers, partis de Dakar, faisaient escale à Chicago avant de poursuivre leur voyage vers l’aéroport LaGuardia de New York. Lors d’une inspection secondaire de leurs bagages, les agents des douanes ont découvert 167 colis de khat, soigneusement emballés dans du plastique rose.





Le lendemain, un troisième passager effectuant le même trajet a été soumis à une nouvelle fouille. Les agents ont découvert dans ses bagages 93 autres colis de khat, dissimulés sous du plastique rose et du papier aluminium.





Au total, les autorités américaines ont donc mis la main sur plusieurs centaines de colis représentant plus d’une demi-tonne de cette plante aux propriétés stimulantes.





Des poursuites engagées

Les trois voyageurs ont été arrêtés et font désormais l’objet de poursuites judiciaires devant les autorités du comté de Cook. Ils sont notamment accusés de trafic de substance contrôlée ainsi que de fabrication ou livraison de plus de 200 grammes d’une substance classée dans les catégories I et II.





Après leur arrestation, deux des suspects ont obtenu une remise en liberté provisoire dans l’attente de leur procès. Le troisième est, lui, toujours maintenu en détention.





Cette importante saisie intervient alors que plusieurs opérations similaires ont récemment été menées dans d’autres aéroports américains, notamment à Baltimore-Washington et à Dulles. Les autorités américaines précisent toutefois que ces différentes affaires ne permettent pas, à ce stade, de conclure à une augmentation générale du trafic de khat par rapport aux années précédentes.





Une substance interdite aux États-Unis

Originaire principalement d’Afrique de l’Est et de la péninsule Arabique, le khat est une plante dont les feuilles sont traditionnellement mâchées pour leurs effets stimulants.





Son principal composé psychoactif, la cathinone, est classé aux États-Unis parmi les substances contrôlées de catégorie I. La possession, l’importation ou la distribution de cette substance peut donc entraîner d’importantes poursuites judiciaires.



L’affaire est désormais entre les mains de la justice américaine, qui devra déterminer les responsabilités exactes des trois voyageurs et les éventuelles sanctions encourues.

