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Koumpentoum : les circonstances troublantes de la mort d’un berger de 12 ans


Rédigé le Mardi 6 Octobre 2026 à 13:55 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame bouleversant s’est produit ce week-end dans la forêt de Fass Gounass, dans la commune de Kouthiaba, département de Koumpentoum. Un jeune berger âgé de seulement 12 ans a été retrouvé mort dans une zone boisée alors qu’il était parti faire paître son troupeau.


Koumpentoum : les circonstances troublantes de la mort d’un berger de 12 ans

La victime, identifiée par les initiales A. Ba, avait quitté les siens pour conduire son bétail dans la forêt de Fass Gounass. C’est sur place que son corps a été découvert, dans des circonstances qui restent encore à déterminer.
 
Alertée, la famille du jeune berger s’est rapidement rendue sur les lieux. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum ont également effectué le déplacement afin de procéder aux premières constatations et de sécuriser la zone.
 
À l’issue des opérations effectuées sur place, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda, où une autopsie doit permettre d’apporter davantage d’éléments sur les circonstances exactes du décès.
 

Une enquête ouverte

Face aux nombreuses interrogations entourant cette disparition tragique, la gendarmerie a ouvert une enquête. Les investigations devront notamment permettre de déterminer avec précision ce qui s’est passé avant la découverte du corps du jeune garçon.
 
Des témoignages recueillis auprès de proches et de certains habitants de la zone font état de difficultés liées à l’état psychologique de l’enfant. Ces éléments, qui restent à confirmer par les conclusions de l’enquête et les examens médicaux, pourraient constituer une piste importante pour les enquêteurs.
 

Le drame relance la question de l’accompagnement des enfants en milieu rural

Au-delà de l’émotion suscitée par ce décès, cette affaire met en lumière les conditions parfois difficiles dans lesquelles évoluent certains enfants en milieu rural. À 12 ans, le jeune A. Ba était déjà engagé dans des activités pastorales, dans un environnement marqué par l’éloignement des services sociaux et sanitaires.
 
Dans certaines zones rurales, l’isolement géographique peut également compliquer l’accès à un accompagnement psychologique ou social lorsque des enfants et des adolescents traversent des périodes de grande vulnérabilité.
 
Pour la famille et les habitants de Fass Gounass, l’heure est désormais au recueillement, en attendant les résultats de l’autopsie et les conclusions de l’enquête de la gendarmerie.


Lat Soukabé Fall

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