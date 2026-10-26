Hôpital régional de Thiès : le chantier d’extension avance

La pose de la première pierre du projet avait eu lieu le 27 février 2026. Cette opération, issue de la coopération entre le Sénégal et le Japon, représente un investissement global annoncé de plus de 12 milliards de francs CFA.
102 lits supplémentaires prévusLe programme comprend un bâtiment R+3 de plus de 5 200 mètres carrés destiné aux consultations externes spécialisées. Il doit également apporter 102 lits d’hospitalisation supplémentaires, afin d’élargir les capacités d’accueil et de prise en charge.
Un pôle d’imagerie médicale est prévu, avec un bâtiment consacré à l’IRM. Le projet comprend aussi une réorganisation des circuits de soins pour faciliter le parcours des patients à l’intérieur de l’hôpital.