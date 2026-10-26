Hôpital régional de Thiès : le chantier d’extension avance

Les nouvelles vues du chantier montrent le bâtiment d’extension de l’hôpital régional de Thiès en cours de construction. L’édifice, entouré d’échafaudages, prend place au sein du site hospitalier et marque l’avancement des travaux engagés pour renforcer les capacités de l’établissement.

La pose de la première pierre du projet avait eu lieu le 27 février 2026. Cette opération, issue de la coopération entre le Sénégal et le Japon, représente un investissement global annoncé de plus de 12 milliards de francs CFA. 102 lits supplémentaires prévus Le programme comprend un bâtiment R+3 de plus de 5 200 mètres carrés destiné aux consultations externes spécialisées. Il doit également apporter 102 lits d’hospitalisation supplémentaires, afin d’élargir les capacités d’accueil et de prise en charge.

Un pôle d’imagerie médicale est prévu, avec un bâtiment consacré à l’IRM. Le projet comprend aussi une réorganisation des circuits de soins pour faciliter le parcours des patients à l’intérieur de l’hôpital. Renforcer les soins spécialisés à Thiès Cette extension doit permettre de rapprocher davantage de services spécialisés des populations de Thiès et de sa région. Elle vise également à réduire la pression sur les structures hospitalières de Dakar en développant l’offre de soins disponible en dehors de la capitale.