Un accident de car a endeuillé Ngolfaning après la finale de la Zone 11D de Notto-Diobass. Le véhicule transportait des supporters de l’ASC Ngolfaning lorsqu’il s’est renversé à hauteur de Kissane, dans le secteur de Keur Diam Peul, samedi 24 octobre 2026.

Le visuel relayé par Doug’ar TV annonce deux morts et 26 blessés, un bilan également rapporté par Seneweb. Dans le texte accompagnant sa publication, la page locale évoque pour sa part plus de 26 blessés. Le nombre exact de personnes blessées reste donc à préciser.

Le drame après la victoire de Ngolfaning

Le renversement est survenu après la rencontre remportée par l’ASC Ngolfaning face à l’ASC Birbirane.

Selon Seneweb, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours aux victimes. Le média fait également état de fractures parmi les blessures rapportées.

Doug’ar TV alerte sur le virage et évoque un précédent

Dans sa publication, Doug’ar TV met en cause la dangerosité d’un virage sur l’axe Sindia–Thiès. La page affirme qu’un accident impliquant la même équipe de football s’y serait déjà produit l’année précédente. Elle indique que certains blessés de cet épisode ne seraient pas encore complètement rétablis.

Ces éléments sur le précédent accident et l’état de la route relèvent du témoignage publié par Doug’ar TV. Ils ne permettent pas d’établir la cause du renversement du 24 octobre. Les circonstances précises de l’accident restent à éclaircir.

Un appel au soutien des familles

Doug’ar TV sollicite l’aide des autorités et des bonnes volontés pour les populations touchées. La page demande aussi un aménagement du virage qu’elle juge dangereux et adresse ses condoléances à Ngolfaning ainsi qu’à l’ensemble du Diobass.

Sources : publication de Doug’ar TV et visuel Toglou TV relayé sur Facebook ; Seneweb, compte rendu du 25 octobre 2026.

Thiesinfo seyelatyr