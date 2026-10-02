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KAOLACK : IL EMPRUNTE UN TÉLÉPHONE ET SE RETROUVE POURSUIVI JUSQU’À NDANGANE


Rédigé le Vendredi 2 Octobre 2026 à 15:07 | Lu 91 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Kaolack, un homme aurait profité d’un prêt de téléphone pour prendre la fuite avec l’appareil. Une course-poursuite s’est engagée jusqu’au quartier Ndangane, où le suspect a été intercepté.


KAOLACK : IL EMPRUNTE UN TÉLÉPHONE ET SE RETROUVE POURSUIVI JUSQU’À NDANGANE

L’affaire commence par une demande qui semblait anodine.
 

Le 30 septembre 2026, B. Niass, présenté comme tailleur, aurait demandé à A. Ba de lui prêter son téléphone portable Samsung afin de passer un appel.
 

Mais selon la plainte, au lieu de restituer l’appareil après son appel, le mis en cause aurait profité d’un moment d’inattention pour prendre la fuite à bord de sa moto Jakarta.
 

La victime n’a pas tardé à réagir. A. Diallo, qui l’accompagnait, s’est lancé à la poursuite du suspect.
 

La course-poursuite s’est prolongée jusqu’au quartier Ndangane. C’est à cet endroit que le présumé voleur aurait finalement été intercepté.
 

Il a ensuite été conduit au commissariat de Kaolack avec la victime.
 

Lors de son interrogatoire, B. Niass aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Sa moto Jakarta a été consignée pour les besoins de l’enquête.
 
Le suspect a été placé en garde à vue pour flagrant délit de vol. Le parquet a été avisé et la procédure se poursuit.



Lat Soukabé Fall

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