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Pikine : une dispute pour 2 000 FCFA, il menace sa mère avec une machette


Rédigé le Jeudi 1 Octobre 2026 à 13:32 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire familiale a conduit un jeune homme devant les autorités à Pikine. Il est accusé d’avoir menacé sa mère avec une machette à la suite d’une dispute autour de 2 000 francs CFA.


Pikine : une dispute pour 2 000 FCFA, il menace sa mère avec une machette

Une querelle portant sur une somme de seulement 2 000 francs CFA a pris une tournure particulièrement inquiétante à Pikine.
 

Un jeune homme est accusé d'avoir menacé sa propre mère avec une machette au cours d'une dispute.
 

Le différend aurait commencé autour de cette somme d'argent avant de dégénérer.
 

La situation aurait nécessité l'intervention des forces de sécurité, qui ont pris en charge l'affaire.
 

Les circonstances précises de l'altercation ainsi que les déclarations des différentes parties sont examinées dans le cadre de la procédure.
 

L'affaire illustre la gravité que peuvent prendre certains conflits familiaux lorsqu'ils dégénèrent en menaces ou violences.
 
Le mis en cause devra répondre des faits qui lui sont reprochés devant les autorités compétentes.



Lat Soukabé Fall

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