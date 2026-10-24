Les habitants de Thiès disposent de plusieurs rendez-vous distincts dans l’agenda de ce samedi 24 octobre. Le Salon agricole de Thiès, annoncé du 22 au 24 octobre, entre dans sa dernière journée. Dans l’après-midi, le MONAPH-PASTEF prévoit une rencontre au Bakara Plaza. Les indications ci-dessous proviennent des annonces des organisateurs déjà recensées dans l’agenda de Thièsinfo.

Dernier jour du Salon agricole au stade Lat Dior

L’affiche du salon situe la manifestation sur le terrain de basket du stade Lat Dior. Elle indique une visite gratuite. LVIA Sénégal a annoncé sa participation à ce rendez-vous, en mettant en avant les questions d’emploi vert et d’économie circulaire. La date du 24 octobre correspond à la clôture du calendrier annoncé, et non à une nouvelle ouverture du salon.

Pour les visiteurs, le point utile est donc le lieu précis : le rendez-vous est présenté sur le terrain de basket du complexe, sans indication d’une occupation de l’ensemble du stade. Les horaires détaillés de cette dernière journée ne figurent pas dans les éléments vérifiés. Le contact public associé à l’annonce est le 77 545 04 97, à solliciter pour confirmer les modalités d’accueil.

Une entrée annoncée gratuite ne renseigne pas, à elle seule, sur les conditions d’inscription à une activité particulière ou sur les services proposés par chaque exposant. Ces modalités doivent être demandées sur place ou auprès de l’organisation. La présence de LVIA constitue, pour sa part, un repère pour les visiteurs intéressés par les activités économiques liées à l’environnement.

À Ndiaganiao, le lancement de la campagne de vaccination du cheptel

Dans le département de Mbour, le ministre en charge de l’Élevage, Ousmane Diagne, annonce pour ce samedi la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2026-2027 à Ndiaganiao. Cette échéance avait déjà été présentée lors d’une audience avec une délégation d’éleveurs, relatée par Thièsinfo le 21 octobre.

Les échanges préparatoires avaient porté sur l’organisation de la journée et les difficultés rencontrées dans les activités pastorales. L’annonce de la cérémonie ne précise pas, dans les éléments consultés, le calendrier détaillé de passage des équipes dans chaque village, les espèces concernées par chaque intervention ni les modalités pratiques pour les propriétaires d’animaux.

Ces informations opérationnelles doivent être demandées aux services de l’élevage. Il faut distinguer le lancement national, qui marque une étape publique de la campagne, des séances de vaccination organisées localement. Aucun bilan d’animaux vaccinés ce samedi n’est encore présenté dans cet article.

Le MONAPH donne rendez-vous à 16 heures

Le Mouvement national des patriotes handicapés, MONAPH-PASTEF, annonce pour ce même samedi l’installation officielle du comité de pilotage de sa section départementale de Thiès. Le rendez-vous est fixé à 16 heures au Bakara Plaza, selon la communication de l’organisation.

Les deux contacts publics mentionnés sont le 77 306 05 95 et le 77 287 05 22. Ils permettent notamment de demander des précisions sur l’accueil et l’accès au lieu. L’annonce consultée ne comporte pas de description détaillée des dispositifs d’accessibilité ; il convient donc de les confirmer directement selon les besoins de déplacement des participants.

Des annonces à distinguer des comptes rendus

Ces informations constituent un guide de rendez-vous, pas un bilan de participation. À l’heure de la préparation de cet article, Thièsinfo ne dispose pas d’un compte rendu final du salon ni de décisions issues de la rencontre du MONAPH. Les interventions, chiffres de fréquentation ou engagements éventuellement annoncés devront être rapportés à partir d’éléments effectivement recueillis après les activités.

Sources : LVIA Sénégal, annonce du Salon agricole ; communication du MONAPH ; Thièsinfo, préparatifs à Ndiaganiao ; annonce d’Ousmane Diagne ; agenda Thièsinfo.

Affiche du Salon agricole de Thiès, reprise de la communication de LVIA Sénégal et déjà publiée dans l’agenda Thièsinfo.

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