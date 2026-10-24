Un but de Lamine Camara, une passe décisive de Sadio Mané et plusieurs déplacements européens : les derniers jours ont fourni de nouveaux repères sur la forme des joueurs sénégalais. Les bilans doivent toutefois être séparés par compétition. Une statistique de championnat ne se confond pas avec un total toutes compétitions, et la victoire d’un club ne signifie pas nécessairement que tous ses joueurs ont participé.

Lamine Camara récompensé avec Monaco

Monaco a battu Fribourg 3-0 jeudi 22 octobre en Ligue Conférence. Selon Wiwsport, Lamine Camara, titulaire, a inscrit le deuxième but à la 83e minute en suivant une frappe repoussée. Le milieu sénégalais a été désigné homme du match. Son entraîneur, Filipe Luís, a ensuite insisté sur sa capacité à répéter les efforts et sur l’importance qu’il prend dans le groupe.

Au-delà de la réalisation, cette appréciation souligne un rôle dans la continuité du jeu. Elle reste celle de l’entraîneur à l’issue d’une rencontre précise, et ne constitue pas une garantie de titularisation pour la suivante. Monaco doit désormais retrouver le championnat contre Lille, dimanche 25 octobre à 14 heures à Dakar, selon le programme actualisé de la Ligue 1.

Sadio Mané contribue au succès d’Al-Nassr

Vendredi, Al-Nassr s’est imposé 3-1 face à Al-Faisaly. Le compte rendu de Wiwsport attribue à Mané la passe décisive pour Abdullah Al-Hamdan dès la quatrième minute. Le média porte son bilan à deux buts et quatre passes décisives en championnat, contre deux buts et cinq passes toutes compétitions confondues.

La contribution retenue dans cette rencontre est donc une passe, et non un but. Cette distinction permet de mesurer l’apport offensif du Sénégalais sans transformer son rôle dans l’action en réalisation personnelle.

Mamadou Sarr gagnant, Niakhaté battu

En Ligue Europa, la Real Sociedad a gagné 6-0 à Lillestrøm, jeudi. Mamadou Sarr a commencé la rencontre en défense centrale et disputé la première période, avant d’être remplacé à la pause. Il a reçu un avertissement à la 30e minute, rapporte Wiwsport. Il serait donc inexact de lui attribuer l’intégralité des 90 minutes.

Le déplacement de Lyon à Hoffenheim s’est en revanche soldé par une défaite 3-0. Moussa Niakhaté, remplaçant au coup d’envoi, est entré au début de la seconde période. Le défenseur sénégalais n’a pas pu empêcher les Lyonnais de concéder leur premier revers de cette campagne européenne.

Boulaye Dia retrouve ses repères en France

Dans un entretien à Flashscore relayé vendredi par Wiwsport, Boulaye Dia revient sur son arrivée à Rennes après ses expériences espagnole et italienne. Le bilan cité est de deux buts en cinq apparitions de Ligue 1, avec un doublé contre Auxerre le 11 octobre. Le prochain rendez-vous de championnat annoncé pour Rennes est la réception de Strasbourg, dimanche à 16 h 15 à Dakar.

Sources : Wiwsport, Camara, Mané, Mamadou Sarr, Niakhaté, Dia ; programme actualisé de Ligue 1.

Illustration d’archives de la rubrique Sport de Thièsinfo ; les résultats rapportés concernent les 22 et 23 octobre 2026.

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