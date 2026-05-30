Idrissa Seck rend hommage à Wade : “Professeur, mentor, père et ami”

Hommage à Wade



Chez nous, un adage célèbre enseigne ceci : « Tout ce qui advient procède de Ndiack, et Ndiack, c’est toi. »



Le Président Wade me confia un jour, de sa propre bouche, qu’il descendait de « Ndiack », le même Ndiack auquel renvoie l’adage. Il m’a aussi abondamment parlé du rôle particulier de son ami Serigne Cheikh Mbacké Gainde Fatma dans son parcours ainsi que des prières de Serigne Fallou, Serigne Abdou Khadre et Serigne Saliou Mbacké notamment.



L’un de ses proches amis me dit également un jour que Wade possédait l’intelligence la plus prodigieuse du continent africain, de Johannesburg à Casablanca. Cela explique sans doute qu’il ait vécu plusieurs existences en une seule. Certaines de ces vies restent peut-être encore à découvrir, si tel est le bon vouloir du Créateur, auquel je demande ardemment d’ajouter à son siècle d’existence de nombreuses autres années, dans la santé et la sérénité.



D’instituteur à doyen de la Faculté de droit, en passant par l’Académie internationale de droit comparé, son parcours universitaire — docteur et agrégé — suffirait à lui seul à remplir toute une vie. Mais parallèlement, il trouva encore le temps, comme avocat, de défendre le FLN algérien face à la France, puis Mamadou Dia face à Senghor.



Comme opposant politique et fondateur du PDS, il affronta les procès les plus redoutables qu’un homme politique puisse connaître : l’affaire des armes libyennes, l’accusation d’atteinte à la sûreté de l’État, ou alors les multiples arrestations et poursuites pour manifestations non autorisées. Sans jamais dévier de sa trajectoire de conquête patiente et démocratique du pouvoir: ne jamais enjamber des cadavres pour entrer au palais. Quatre tentatives infructueuses, avant le triomphe de 2000, à sa cinquième candidature.



Comme Chef de l’État, artisan de la première alternance démocratique du Sénégal indépendant, il mena avec succès des médiations de paix en Côte d’Ivoire et à Madagascar, dans le prolongement de l’action qu’il avait déjà entreprise comme Ministre d’État, au Zaïre, devenu depuis la RDC. Il conçut également le Plan Omega, devenu le NEPAD, afin de doter le continent africain des infrastructures indispensables à son intégration effective. Il fit ériger un monument à la gloire de la Renaissance africaine, lança la Grande Muraille Verte jusqu’aux rivages djiboutiens, et dota notre pays d’un Grand Théâtre ainsi que d’un Musée des Civilisations noires.



Il entreprit de rapatrier l’héritage intellectuel et spirituel d’El Hadj Omar Foutiyou Tall dont une bonne partie jonche encore les froides caves du fonds Archinard à la Bibliothèque nationale de France. Il a suivi de très près la performance du Sénégal lors de la Coupe du monde de 2002 au Japon, où il voyait dans la victoire contre la France la plus belle définition de la souveraineté : être meilleur.



Son avènement à la tête de notre pays a marqué le point de départ des changements structurels qui ont installé le Sénégal dans une bonne perspective de développement économique.



Au milieu de cette activité foisonnante, il trouva encore le temps d’écrire des ouvrages et d’être… musicien — guitariste, plus précisément.



Et puis, il y avait ses anecdotes et ses éclats de rire. Son humour n’a d’égal que sa vivacité d’esprit.



Voilà le Wade que je choisis de garder en mémoire, en ce 29 mai 2026 : Professeur. Mentor. Père. Ami.

Un homme de génie, profondément humain, généreux et infiniment attachant.



Joyeux anniversaire,Maître!



Idrissa Seck