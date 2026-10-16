Thiès : JGEN Sénégal prépare les assises citoyennes sur les droits des femmes

L’organisation JGEN Sénégal a entamé mercredi 14 octobre 2026, à Thiès, une série de journées populaires d’information et de formation destinées aux points focaux et superviseurs mobilisés pour les prochaines assises nationales citoyennes.

Selon une dépêche de l’Agence de presse sénégalaise (APS), publiée jeudi 15 octobre à 16 h 19, cette initiative s’inscrit dans les préparatifs des premières assises citoyennes portant sur les droits des femmes et des filles.

La directrice exécutive de JGEN Sénégal, Maïmouna Astou Yade, a présenté cette démarche de préparation des relais territoriaux.

La mission concerne Thiès, Mbour, Tivaouane et Joal-Fadiouth. Elle doit se poursuivre jusqu’au vendredi 16 octobre.

Dans le cadre de ce travail préparatoire, des relais ont été cartographiés dans les 46 départements du Sénégal. Cette organisation territoriale vise à accompagner le processus de préparation des assises nationales citoyennes.

Source : APS.