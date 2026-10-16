TRS : le Trésor explique un besoin de 1 000 milliards en 2025

Dans ses explications rapportées le 15 octobre 2026, il évoque un besoin de financement de 1 000 milliards de FCFA. Il relie cet écart aux difficultés d’accès aux ressources extérieures.

Selon lui, la révélation d’irrégularités dans la déclaration des données financières avait notamment compromis un appui budgétaire attendu du FMI et l’accès aux marchés internationaux.

Le responsable présente les opérations de Total Return Swap comme une alternative à une sollicitation accrue des banques locales. Il avance un taux effectif moyen de 7 %, assorti de garanties supplémentaires.

La commission entend également examiner les frais, les commissions et les garanties immobilisées, au-delà du taux annoncé.

Source : Seneweb.