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TRS : le Trésor explique un besoin de 1 000 milliards en 2025


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 00:45 | Lu 50 fois Rédigé par


Amadou Tidiane Gaye justifie le recours à des financements dits TRS pour boucler le budget de 2025. Selon Seneweb, le directeur général du Trésor a défendu ces choix devant une commission d’enquête parlementaire.


Amadou Tidiane Gaye et le Trésor public — montage d’illustration. Source : Seneweb.
Amadou Tidiane Gaye et le Trésor public — montage d’illustration. Source : Seneweb.

Dans ses explications rapportées le 15 octobre 2026, il évoque un besoin de financement de 1 000 milliards de FCFA. Il relie cet écart aux difficultés d’accès aux ressources extérieures.

Selon lui, la révélation d’irrégularités dans la déclaration des données financières avait notamment compromis un appui budgétaire attendu du FMI et l’accès aux marchés internationaux.

Le responsable présente les opérations de Total Return Swap comme une alternative à une sollicitation accrue des banques locales. Il avance un taux effectif moyen de 7 %, assorti de garanties supplémentaires.

La commission entend également examiner les frais, les commissions et les garanties immobilisées, au-delà du taux annoncé.

Source : Seneweb.




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